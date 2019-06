Delmenhorst. Fast 2 Promille hat die Polizei bei einem 24-Jährigen gemessen, der am Samstag kurz vor 22 Uhr einen Unfall auf der Bundesstraße 75 in Delmenhorst verursacht hat.

Laut Polizeibericht kam der in Berlin wohnhafte Mann mit seinem Auto im Kurvenbereich der Auffahrt Stickgras nach links von der Fahrbahn ab. Er schleuderte über eine Grünfläche auf die B75 in Fahrtrichtung Bremen und kam dort an der Mittelschutzplanke zum Stehen.

24-Jähriger leicht verletzt

Der 24-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen. An seinem neuwertigen BMW entstanden Schäden in Höhe von 20.000 Euro. Hinzu kommen weitere Schäden, etwa an den Schutzplanken, welche die Polizei mit 2500 Euro beziffert.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten bei dem 24-Jährigen eine Alkoholkonzentration von 1,92 Promille in der Atemluft fest. Daraufhin ordneten sie eine Blutprobe an, der Führerschein des Berliners wurde beschlagnahmt.