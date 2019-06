Delmenhorst. Für die Heilung kranker Menschen und Tiere haben seit Jahrhunderten Ärzte und Apotheker gemeinsam gewirkt. Auch in Delmenhorst geht das Sammeln von Heilkräutern und die Zubereitung von Arzneimitteln auf eine lange Tradition zurück.

Nachdem schon im 8. Jahrhundert die Araber Pharmazie und Heilkunst in zwei besondere Bereiche getrennt hatten, wurden auch in Mitteleuropa im 13. und 14. Jahrhundert erste große Apotheken gegründet. Im Heiligen Römischen Reich geht diese Trennung auf den Stauferkaiser Friedrich II. zurück, der sie durch das Edikt von Salerno 1241 anordnete.

Das Auftreten der Pest führte 1667 endlich auch in dem kleinen Landstädtchen Delmenhorst dazu, dass sich hier ein Apotheker endgültig niederließ. In Bremen war das schon 1510, in Oldenburg 1597 geschehen. Petrus Unzelmann ist es gewesen, der am 11. Mai 1667 mit einem Privileg zum alleinigen und erblichen Apotheker der Festung und der Grafschaft Delmenhorst ernannt wurde.

Chance nur für wirkliche Fachleute

Er hatte die Auflage, eine pharmazeutische Niederlassung zu begründen „und dieselbe alle wege mit guten frischen waren, sowohl in simplicibus und compositi, als auch mit anderen Specereyen zu versehen“, wie ein Chronist berichtet. Damit wird schon deutlich, dass die Gründung einer Apotheke an eine landesherrschaftliche Erlaubnis geknüpft war. Nur wirkliche Fachleute sollten sich niederlassen können. Um aber andererseits auch einen Anreiz für den aus Hameln stammenden Heilkundigen zu schaffen, gewährte ihm der Freibrief ferner das Gehalt eines „gemeinen Soldaten“ und sprach ihn von allen „Werken und Lasten“ frei.

Auch Erlaubnis für Handel mit Branntwein

Neben dieser Steuerfreiheit erlaubte ihm die Stadt noch den Handel mit Weinen, Gewürzen und Branntwein. Mit dem Eröffnungstage, dem 30. Oktober 1667, schlug dann gleichzeitig die Geburtsstunde der heutigen Plus-Apotheke – vorher Einhorn-Apotheke – an der Langen Straße.

In den folgenden Jahren hat Unzelmann dann verschiedentlich um sein alleiniges Recht, Arzneien herzustellen und zu verkaufen, kämpfen müssen. Besonders wenn Märkte veranstaltet wurden, versuchten unliebsame Konkurrenten Heilmittel an den Mann zu bringen. Als der hiesige Apotheker sich deshalb beim Magistrat beschwerte, ein „Oculist“ habe Waren angeboten, bekam er als Antwort allerdings zu hören, dass „der einige gute Kuren getan, während des Apothekers Sachen nicht hätten anschlagen wollen“.

Konkurrenz erst seit 1901

Sorgen bereitete dann auch „ein Kerl aus Berne“, der vorgab, Apotheker zu sein, und sogar der eigene Sohn, welcher einen solch liederlichen Lebenswandel führte, dass ihm das Privileg entzogen worden ist. Da traf es sich gut, dass auch der Schwiegersohn in Bremen inzwischen in die Arzneikunst eingedrungen war und die Nachfolge übernehmen konnte. 1734 erfolgte dann allerdings ein totaler Familienwechsel. Peter Dubravius kaufte sich ein und ihm und seinen Erben übertrug der nunmehr über die Stadt herrschende König Christian IV. von Dänemark jene Genehmigung, welche dann bis 1873 im Familienbesitz verblieb.

Nach einem erneuten Besitzerwechsel erlosch das Alleinstellungsrecht endgültig. Doch hat es noch 24 Jahre gedauert, bis 1901 an der Orthstraße mit der späteren Rosen-Apotheke ein erster Konkurrenzbetrieb entstand. Im Jahr 1931 kam dann noch die Ratsapotheke hinzu und nach 1945 wurden vermehrt im gesamten Stadtgebiet neue Apotheken begründet.