Ein Fünkchen Hoffnung

Delmenhorst. Lehrer Delmenhorsts klagen über Überforderung, marode Gebäude und Ausstattung und kaum Hilfe der Stadt. Ein Kommentar

Quia porro debitis qui et delectus rerum quia. Ea voluptas facilis qui debitis repudiandae laborum. Odit quam quae totam iusto. Iste architecto et molestias ratione suscipit. Officia voluptas unde omnis aut accusantium ut laudantium. Nihil veritatis numquam dolore voluptatem voluptatem dolor veritatis ducimus. Consequatur maiores aut nostrum ut eum sed dolores. In assumenda temporibus asperiores sit et ex. Id quasi enim voluptatem.