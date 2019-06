Delmenhorst. Die „Nacht der Jugend“ hat sich als bunte Veranstaltung von und für junge Menschen ab zwölf Jahren etabliert. Doch bei der vierten Auflage am 8. November ab 17 Uhr gibt es eine bedeutende Änderung.

Statt im Ratssaal und in den Rathausfluren werden die Angebote in der Volkshochschule und in der Turbinenhalle auf dem Nordwolle-Gelände gebündelt. Dorthin weicht die Veranstaltung aufgrund von Renovierungsarbeiten im Rathaus aus.

Menschenwürde steht bei 4. Auflage im Fokus

Die Vorbereitungen für die „Nacht der Jugend“, die dieses Mal unter dem Motto „Die Würde des Menschen...“ steht, laufen nach Auskunft der Stadtverwaltung bereits auf Hochtouren. Träger der Veranstaltung ist der Fachdienst Jugendarbeit der Stadt Delmenhorst. Als Ausrichter konnte erneut das „Breite Bündnis gegen rechts – Delmenhorst bleibt bunt“ gewonnen werden. Schirmherr ist auch in diesem Jahr Oberbürgermeister Axel Jahnz.

Ein Koordinierungskreis trifft sich schon seit Monaten, um das Programm für die vierte Jugend-Nacht erfolgreich auf den Weg zu bringen. Dabei erhalten die Planer praktische Unterstützung von einer Arbeitsgruppe mit Vertretern aus den Jugendhäusern, der Sozialarbeit an Schulen, dem Nordwestdeutschen Museum für Industriekultur, dem Haus Coburg, dem Kinder- und Jugendparlament und der evangelischen Jugend Delmenhorst.

Jugend setzt Zeichen für menschenfreundliche Zukunft

Besonders soll an diesem Abend rund um die Menschenwürde, so das erklärte Ziel, an die Verbrechen unter der Herrschaft der Nationalsozialisten erinnert werden. Vor dem Hintergrund dieser Vergangenheit sind Jugendliche eingeladen, gegenwärtige Projekte für die „Nacht der Jugend“ zu entwickeln, „mit denen sie ein Zeichen für eine menschenfreundliche Zukunft setzen“. „Gegen das Vergessen und für demokratisches Bewusstsein, Mitmenschlichkeit, Toleranz, Respekt sowie Antirassismus“, erklären die Macher.

Am Ende soll wieder ein vielfältiges Kulturprogramm herauskommen, das Jugendliche für andere Jugendliche auf die Beine stellen. Theater soll ebenso dazugehören wie Gesprächsrunden und Ausstellungen. Zeitzeugenberichten sollen eine Rolle spielen, aber auch Musik, Mitmachaktionen, Chorgesang und Tanz.

Weitere Mitwirkende sind willkommen

„Die Einladungen zur Mitwirkung sind bereits an viele Akteure, Schulen, Gruppen und Vereine verteilt worden, die sich mit Projekten oder Informationsständen beteiligen sollen“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung.

Anzeige Anzeige

Das Anmeldeformular gibt es auf www.delmenhorst.de. Interessierte können sich bei Marlies Lüdeke im Fachdienst Jugendarbeit, Telefon (04221)992610, melden.