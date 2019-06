Delmenhorst. Am 6. Juli findet in der Markthalle Delmenhorst das Benefizkonzert „Rock’n’Roll vs. Cancer“ statt. Vor zwei Jahren feierte die Veranstaltung in Ganderkesee Premiere.

Es wird laut in der Markthalle – und das für den guten Zweck. Am ersten Juli-Wochenende wird getanzt, gefeiert und dabei Gutes getan. Ab 18.30 Uhr sorgen die drei bekannten Rockabilly-Bands Reena & the Monarks aus Osnabrück, Hurricane Harry & the Tailgunners aus Westerstede sowie Tom Toxic & das Tollhaus Trio aus Kiel für Livemusik. Außerdem wird DJ Oldrebel 82 Bernd Schulz aus Kaltenkirchen auflegen. Dabei verzichten die Künstler auf eine Gage.

Erfolgreicher Auftakt 2017

Bereits vor zwei Jahren fand das Benefizkonzert in der Nachbargemeinde Ganderkesee statt. „Nach der erfolgreichen Auftaktveranstaltung 2017 in Ganderkesee möchten wir dieses Jahr noch einen drauflegen und haben eine größere Location gewählt. Neben den musikalischen Highlights veranstalten wir auch eine Tombola sowie eine Versteigerung zugunsten von Flugkraft“, verrät Organisator Benjamin Meyer. Nach dem ersten Rockabilly-Wohltätigkeitskonzert konnte Meyer mehr als 4000 Euro als Spende übergeben. Da Meyer das Catering der Veranstaltung dieses Mal selbst in die Hand nimmt, soll in diesem Jahr ein noch höherer Spendenbetrag zusammenkommen.

Erlöse für Verein Flugkraft

Alle Einnahmen des Abends – Eintrittsgelder sowie die Erlöse aus dem Getränkeverkauf und der Tombola – kommen dem Verein Flugkraft zugute. „Wir haben uns bei Flugkraft zum Ziel gesetzt, Familien mit krebskranken Kindern oder krebskranken Erwachsenen in ihrer schwierigen Lage unbürokratisch zu unterstützen und durch aktive, finanzielle Hilfe unter die Arme zu greifen“, so Mara Kruse von Flugkraft: „Wir bedanken uns jetzt schon für die wertvolle Unterstützung unserer Arbeit durch ‚Rock’n’Roll vs. Cancer’.“