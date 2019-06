Anfang Oktober verwandelt sich die Markthalle wieder zur Konzertbühne. Sänger Ronny Weiland wird an Ivan Rebroff erinnern, der einen Weltrekord hält.

Delmenhorst. Am 4. Oktober wird Ronny Weiland um 16 Uhr die Bühne in der Delmenhorster Markthalle mit seinem Programm „Lieder vom Wolgastrand“ betreten. Dabei lädt der 44 Jahre alte Künstler mit musikalischen Erinnerungen an Ivan Rebroff ein. Rebroff war ein deutscher Sänger und Weltrekordhalter: Im Jahr 1993 galt er als Mensch mit dem breitesten Stimmumfang der Welt und wurde deswegen im Guinness-Buch der Rekorde registriert.

Zahlreiche TV-Auftritte

Das Unterhaltungsprogramm von Ronny Weiland erstreckt sich vom Schlager, über Klassik, Musical, Volksmusik, bis hin zu modernen Klängen. Zu seinem umfangreichen Repertoire gehören unter anderem das „Ave Maria“, „Wolgaschlepper“, aber auch „Katjuscha“ und „Anatevka“. All diese Songs performte er bereits in einigen Fernsehsendungen. Weiland war unter anderem schon bei „Immer wieder Sonntag“, im „Musikantenstadl“, beim „Herbstfest der Volksmusik“, sowie bei „Musik für Sie“, und „Die Krone der Volksmusik“ zu Gast.

Erfolgreich in Hitparaden

Er gilt als erfolgreicher Volksmusiker und belegte schon mehrfach erste Plätze in Hitparaden und bei verschiedensten Musikwettbewerben. Weiland singt bereits seit seiner Kindheit. Zunächst war er im Schulchor, daraufhin besuchte Weiland die Musikschule, ehe er im Spielmannszug musizierte, allerdings nicht sang, sondern die Flöte spielte.

Seine gesangliche Karriere begann Weiland im Jahr 2004 mit einem Auftritt bei einer Geburtstagsfeier. Daraufhin entdeckte er sein Talent und nahm an der Gesangsausbildung in der Franz-Liszt-Hochschule in Weimar teil. 2005 folgten dann erste Solo-Konzerte. Nun tourt er unter anderem durch Braunschweig, Wismar und Halle/ Saale.