Hoher Sachschaden ist am Donnerstag gegen 16.10 Uhr bei einem Verkehrsunfall entstanden. Ein 45-jähriger Mann befuhr mit seinem Sattelzug die Annenheider Straße in Richtung Albertusweg. An der Kreuzung zum Brendelweg missachtete er die Vorfahrt eines 55-jährigen Delmenhorsters, der den Brendelweg mit seinem BMW in Richtung Adelheider Straße befuhr. Es kam zum Zusammenstoß zwischen der Front der Sattelzugmaschine und der rechten Seite des Autos. Der BMW war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf 11000 Euro beziffert. Verletzungen erlitt keiner der beiden Männer.