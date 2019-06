Delmenhorst. Fans von Peter Maffay sollten am Samstag, 24. August, zum Delmenhorster Burginsel-Festival kommen. Dort findet das dk-Sommerkonzert statt.

Zwar kommt nicht der echte Peter Maffay, aber dafür die Band "Maffay pur", die ihrem Idol Tribut zollt. Die Gruppe aus Rheinland-Pfalz widmet sich drei Tourneen des Künstlers: "Tattoos Live", "Ewig Tour 2009", "Maffay 96 live". Auf diese Weise sollen ihre Arrangements dem Vorbild möglichst nahe kommen.

Besucher können sich deshalb freuen auf Lieder wie "Über sieben Brücken musst du geh'n", "Und es war Sommer", "Nessaja" oder "So bist du".

Die Band kam schon viel herum

Zur Band gehören professionelle Live- und Studiomusiker, die schon für diverse Stars gearbeitet haben. Sänger Wolfgang Terne spielte etwa bereits mit Thomas Anders oder Kate Ryan. Seine Stimme dürften viele Besucher aus Radio- und Fernseh-Jingles kennen. Noch umfassender sind die Kontakte von Schlagzeuger Thomas Bleser: Er hat beispielsweise schon mit Helene Fischer, Anastacia und Jan Delay gearbeitet. Viel Musica-Erfahrung bringt Christoph Lindner mit als Gitarrist bei der Rocky Horror Picture Show, Mamma Mia und vielen weiteren Produktionen.

Zur Stammbesetzung gehören außerdem Jonas Brochhausen an der Gitarre, Mael Brunner am Bass, Dieter Döhrn am Keyboard und der musikalische Leiter Achim Brochhausen, der auch am Keyboard sitzt.

Hier gibt es Tickets

Die Tickets für das dk-Sommerkonzert kosten regulär 29 Euro pro Stück, im Vorverkauf bis zum 2. August nur 22 Euro. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen, etwa im dk-Kundencenter, Lange Straße 122 in Delmenhorst. Das Konzert startet um 20 Uhr, der Einlass beginnt eine Stunde vorher.

Wer auch die Band "True Collins" mit "A Tribute to Phil Collins and Genesis" am Freitag, 23. August, auf dem Burginsel-Festival sehen will, kann sich ein Kombiticket für beide Konzerte kaufen. Dieses kostet 55 Euro und im Vorverkauf bis zum 2. August 40 Euro. Picknicken auf der Burginsel ist nur am Samstag erlaubt.