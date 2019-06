Delmenhorst. Alexandra Schiller, Benny Kaltenbach und Kay Ray präsentierten ihre Programme bei der 42. Auflage des Comedy Club Delmenhorst in der Divarena mit unterschiedlichen Herangehensweisen. Bei Moderator Markus Weise gab es große Neuigkeiten.

Vor der Sommerpause waren am Donnerstagabend noch einmal drei Entertainer zu Gast im 42. Comedy Club in der Delmenhorster Divarena: Alexandra Schiller, Benny Kaltenbach und Kay Ray.

Den Gästen bot sich mit diesem Trio eine durchaus unterschiedliche Mischung von Humor. Eine unglückliche Figur gab dabei Kaltenbach zum Auftakt ab – der Berliner vergaß einen Teil seines Programms. „Das ist der Unterschied zum Fernsehen. Dort sind nur die Guten“, scherzte er selbstironisch. Wie er später einräumte, zog er deshalb einen Teil seiner Show aus dem zweiten Teil vor. Doch die Pointen fehlte ihm später, weshalb er sich mit dem wohl gesonnenen Publikum durch die letzten Minuten quälte. Bis dahin ging es etwa um seine nicht vorhandenen Kochkünste oder Alltags-Anekdoten in seiner Heimatstadt. „Ich bin in Südafrika schon freundlicher überfallen als in Berlin bedient worden“, schilderte er dabei. Die 180 Zuschauer in der ausverkauften Divarena nahmen es mit Humor – schließlich erlebt man das auch nicht alle Tage. Und die versuchte Improvisation mit Selbstkritik ließ den 32-Jährigen durchaus noch sympathisch wirken.

Neuauflage von Rhababer-Barbara

Schnell unterwegs war dagegen Alexandra Schiller. Die Schauspielerin brachte deshalb vorsorglich eine Schüssel mit und bat einen Zuschauer darum, diese auf den Kopf zu setzen, um zu signalisieren, wenn es zu hastig wird. Doch ganz so sehr außer Kontrolle geriet sie nicht, als sie von Verständigungsproblemen ihrer Mutter als Russlanddeutsche und kulturellen Unterschieden und Missverständnissen erzählte oder wie sie mal für ein Jahr im „Hotel Mama“ wohnte. Das sei zwar kostenlos gewesen, dafür habe sie jedoch mit ihren Nerven bezahlt. Schillers Empfehlung: „Zieht nicht zu meiner Mutter.“ Dass es sich in einem Programm durchaus lohnen kann, schnell zu sprechen, zeigte sie zum Abschluss. Bevor sie die Bühne verließ, präsentierte sie einen wahren Zungenbrecher mit einer Geschichte um einen Multifunktionsstecker mit Becker, Cracker und Rebecca im Stile der Rhabarber-Barbara; diesen beachtlichen Zungenbrecher hat sie in der Vergangenheit ebenfalls schon vorgetragen.

Vor keinem Vorurteil Halt machte dann Kay Ray. Ob Ausländer, Farbige, Deutsche, Veganer, Homosexuelle – sie alle bekamen ihr Fett weg. Gespickt mit viel Vulgärsprache und Sex-Witzen lieferte er trotz seines umstrittenen und kaum zitierfähigen Humor die schwungvollste Performance auf der Bühne ab. Dabei stellte er klar: „Habt Respekt vor jedem Menschen, teilt sie nicht in Schubladen ein.“ Nur „Menschen und Arschlöcher“. Bewusst verwehrte er sich einmal mehr politischer Korrektheit und forderte, mehr böse Witze. Spaß haben, nicht mit Angst spielen, so sein Credo. In seiner Rolle als bisexueller Entertainer konnte er sich diese gewollten Grenzüberschreitungen leisten – das Publikum quittierte sie mit einem manchmal etwas schockierten, dann wieder mit einem herzlichen Lachen. Dass er mit seinem Programm im Delmenhorst ankommt, zeigte auch der Andrang an der Kasse zur Pause für vergünstigte Tickets für seinen Auftritt im Dezember.

Moderator künftig im Radio

Neuigkeiten hatte derweil Moderator Markus Weise zu verkünden: Ab Juli dieses Jahres wird er jedes Wochenende auf dem Theaterschiff Bremen zu sehen sein, ab Herbst bekommt er auch ein Soloprogramm. Ab Juli wird er außerdem bei Radio Bremen 1 um 10.30 Uhr die plattdeutschen Nachrichten lesen. Dafür wird er seinen Lehrerjob auf 50 Prozent reduzieren.