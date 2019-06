Delmenhorst. Ein 53-jähriger Radfahrer ist am Mittwoch gegen 21.50 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf dem Hasporter Damm in Delmenhorst verletzt worden. Der Verursacher flüchtete vom Unfallort und wird nun gesucht.

Laut Mitteilung der Polizei befuhr der Mann aus Bremerhaven mit seinem Fahrrad den Radweg auf dem Hasporter Damm in Richtung Hasport. Bereits aus einiger Entfernung konnte er dabei einen Fahrradfahrer erkennen, der ihm auf der falschen Seite und mit einem Handy in der Hand entgegenkam. Aufgrund der Ablenkung durch das Handy fuhr der Mann laut Polizei in Schlangenlinien.

53-Jähriger verletzt sich an Schulter

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, klingelte der 53-Jährige ungefähr in Höhe der Glatzer Straße. Dadurch blickte der entgegenkommende Radfahrer auf, erschrak und wich aus. Da der 53-Jährige in dieselbe Richtung auswich, kam es zum Zusammenstoß, bei dem der 53-Jährige zu Fall kam und sich an der Schulter verletzte. Der Verletzte wurde vor Ort von Rettungskräften behandelt und ins Krankenhaus gebracht.

Polizei sucht Unfallverursacher

Der entgegenkommende Fahrer flüchtete vom Unfallort in Richtung Stadtmitte, als ihm gesagt wurde, dass die Polizei verständigt wurde. Zeugen beschrieben ihn als circa 40 Jahre alt und zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß. Er soll kurze dunkle Haare, einen dunklen Teint und einen Dreitagebart haben. Bekleidet war er mit einer dunklen Jacke oder einem Pullover und einer dunklen Hose. Zudem soll der Fahrer eines Fahrrads mit Gepäckträger und Korb gebrochenes Deutsch gesprochen haben.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben oder Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 42 21) 1 55 90 bei der Polizei Delmenhorst zu melden.