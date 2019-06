Delmenhorst. Die Integrationslotsen sollen einen neuen Vertrag mit der Stadt bekommen. Er ändert sich mit der Art der Zuwanderung

Das Engagement des Integrationslotsenteams Delmenhorst wird in Zukunft mit einem neuen Konzept arbeiten. Denn die Anforderungen an das Team haben sich mit stagnierenden Flüchtlingszuweisungen, aber steigendem Familiennachzug, geändert. Deshalb soll der bisherige Vertrag über die Tätigkeiten des Vereins, der mit der Stadt geschlossen wurde, gekündigt werden und durch einen neuen Vertrag ersetzt werden. Das hat der Sozialausschuss Delmenhorst in seiner jüngsten Sitzung empfohlen.

Lotsen betreuten und berieten

Mit Wirkung zum Ende des Jahres soll der Vertrag aufgelöst werden, so Thomas Lauts, Chef des Fachdienstes Integration und Zuwanderung. Hauptaufgabe des Teams war es, ankommende Flüchtlinge in Delmenhorst zu betreuen, zu begleiten und zu beraten. Das umfasste beispielsweise das Abholen am Bahnhof, eine muttersprachliche Einweisung in die Unterkunft und den Alltag. Hinzu kam ein Vertrag über die Zahlung eines Mietzuschusses für die Räume des Integrationslotsenteams hinter dem City-Center.

Neue Art der Zuwanderung

Mittlerweile würden kaum noch Flüchtlinge per Zuweisung in Delmenhorst eintreffen, erklärte Lauts. Aber: Es gebe eine deutlichere Zuwanderung durch den Familiennachzug. Auf diese geänderten Bedingungen müsse man einen entsprechenden weiteren Vertrag mit den Integrationslotsen anpassen. Dies sei bereits mit dem Vorsitzenden des Integrationslotsenvereins, Vahab Aladag, besprochen. Er teile diese Ansicht, so Lauts. Der Ausschuss billigte den Ansatz der Verwaltung.