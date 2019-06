Delmenhorst. 367 Mädchen und Jungen aus vier Delmenhorster Grundschulen haben am Mittwochvormittag versucht, im Stadion an der Düsternortstraße persönliche Bestzeiten zu erkämpfen.

Um kurz nach 11 Uhr liegt die Tagesbestzeit bei 7,94 Sekunden. „In dem Lauf waren gleich vier Granaten, alle mit Zeiten um die 8 Sekunden“, meinte Richard Schmid sichtlich beeindruckt. Die vier Schüler der Wilhelm-Niermann-Grundschule haben sich mit ihren herausragenden Zeiten auf der 50-Meter-Sprintstrecke nachhaltig ins Gedächtnis gelaufen – und sind damit bis auf die Talentliste des Delmenhorster TV gesprintet. „Vielleicht schaut ja einer von ihnen mal bei uns zum Training vorbei, das wäre toll“, hielt Wettkampfrichter Schmid fest, bevor die nächste Gruppe an den Start ging. „Solche Zeiten sieht man in der Altersklasse nicht oft.“

Zum ersten Mal hatte der Stadtsportbund Delmenhorst zusammen mit dem Kreissportbund Oldenburg-Land eine Sportabzeichen-Challenge für Dritt- und Viertklässler der Delmestadt veranstaltet, um Schülern den Spaß an mehr Bewegung zu vermitteln.

„Grundsätzlich ist der Trend so, dass sich die Kinder im Vergleich zu den 80er Jahren nicht mehr so gut bewegen können“, betonte Inga Marbach, Sportreferentin der Sportkreise Oldenburg-Land und Delmenhorst. „Mit der Sportabzeichen-Challenge wollen wir ihnen den Spaß an der Bewegung vermitteln, während sie ganz nebenbei das Sportabzeichen machen.“

Spielerisch zu mehr Bewegung

Neben den klassischen Disziplinen des traditionellen Fitnesstests wie Weitsprung, 50-Meter-Lauf und Schlagballwerfen haben die Veranstalter zusätzlich Spielstationen aufgebaut, mit denen die Kinder spielerisch zu mehr Bewegung motiviert wurden. So konnten sie an einer Kletterschrägwand ihre Kletterfertigkeiten testen, beim Fußballbillard ihre Geschicklichkeit auf die Probe stellen oder beim Bungee-Run um die Wette Kraft und Schnelligkeit trainieren. „Egal, ob die Kinder das Sportabzeichen schaffen oder nicht: Wichtig ist uns, dass sie Ideen für neue Arten der Bewegungen bekommen“, sagte Marbach.

Denn nicht alle Mädchen und Jungen sprinten sich an diesem Vormittag dermaßen souverän durch die einzelnen Disziplinen wie die vier Jungs von der Wilhelm-Niermann-Grundschule. Junge Mädchen und Jungen mit schon bedrohlichem Übergewicht prägen das Bild der ersten Delmenhorster Sportabzeichen-Challenge ebenso wie kleine Abbilder großer Fußballstars. „Das ist allerdings kein Problem von Delmenhorst, sondern ein internationales Problem“, sagte Victoria Becker vom Kreissportbund Oldenburg-Land. „Die Grundfertigkeiten lassen überall nach – heutzutage kann kaum noch einer einen Purzelbaum schlagen“, so die Sportwissenschaftlerin. Mithilfe der Spielstationen sollte stattdessen allen Kindern die Möglichkeit gegeben werden, sich den ganzen Vormittag über bewegen zu können. „Wir wollten ganz bewusst kein Kind ausschließen. Deshalb steht im Vordergrund immer der Spaß, während ganz nebenbei Motorik, Koordination und Beweglichkeit trainiert werden.“ Toll sei es zu sehen, dass die Kinder von sich aus alles ausprobierten. Becker: „Viele sind überrascht von dem, was sie können.“

Ein "cooler" Tag

Ganz gleich, mit welcher Voraussetzung die Kinder angetreten waren, der Spaß kam augenscheinlich bei niemandem zu kurz. Ob bei den Disziplinen des Sportabzeichens oder den verschiedenen Bewegungsstationen: In vielen Fällen standen die Jungen und Mädchen Schlange, um sich mit sich selbst oder den Mitschülern im sportlichen Wettkampf zu messen. Während die einen vielleicht Gefallen an der Bewegung generell gefunden haben, landeten andere aufgrund hervorstechender Leistungen auf der Talentliste der Sportvereine. „Wenn die Kinder am Ende der Challenge allerdings sagen, dass es ein cooler Tag war“, so Leichtathletin Marbach, „dann haben wir unser Ziel schon voll erreicht.“