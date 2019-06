Delmenhorst/Oldenburg/Hamm. Andere Arbeitsabläufe nicht nur in Delmenhorst und Oldenburg, sondern in allen Krankenhäusern: Das fordert der Experte für Patiententötungen Karl Beine zum Ende des Prozesses gegen Todespfleger Niels Högel.

Der Psychiater und Experte für Patiententötungen, Karl Beine, fordert Änderungen in den Arbeitsabläufen jeder einzelnen Klinik und im gesamten Krankenhaus-Versorgungssystem – als Lehre aus dem Prozess gegen Niels Högel. Dieser geht am Mittwoch, 5. Juni, vor dem Landgericht Oldenburg mit den Plädoyers weiter und endet voraussichtlich am Donnerstag, 6. Juni, mit dem Urteilsspruch.

Es reiche nicht aus, die Morde des ehemaligen Krankenpflegers als „monströsen Einzelfall“ abzutun, sagte Beine im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst (epd) zur bevorstehenden Urteilsverkündung. „Wir wissen, dass Tötungen in Kliniken und Heimen vorkommen. Aber wir wissen zu wenig über Fallzahlen, Dunkelziffern und Täterprofile.“

Für möglich halten, dass Pfleger töten

Högel ist des 100-fachen Mordes an Patienten in Delmenhorst und Oldenburg angeklagt. Er soll sie vergiftet haben, um sie reanimieren zu können und vor Kollegen als kompetenter Retter zu glänzen. Nur wenige Ex-Kollegen und frühere Vorgesetzte erklärten im Prozess, etwas bemerkt zu haben. Einige sagten aus, sich nicht zu erinnern.

„Wir müssen es für möglich halten, dass Pflegekräfte oder Ärzte töten statt zu helfen, auch wenn es zunächst fernliegt und undenkbar erscheint“, betonte Beine, der Chefarzt der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik am Marienhospital Hamm ist. Das sei die wichtigste Lehre aus dem Prozess. Jeder Klinikbeschäftigte müsse aufmerksam sein, wenn der Verbrauch bestimmter Medikamente ansteige, Notfälle oder Todesfälle sich häuften und dies überwiegend in der Dienstzeit einer bestimmten Fachkraft geschehe.

Spitznamen wie "Sensen-Högel" als Alarmzeichen

Persönlichkeitsveränderungen von Kollegen oder ein sich verändernder Umgangston in einem Team müssten ebenfalls auffallen, sagte Beine. Spitznamen wie in diesem Fall „Sensen-Högel“ oder „Todes-Högel“ müssten äußerste Alarmbereitschaft erzeugen.

Kollegen, die durch ihr Verhalten auffielen, sollten angesprochen werden, forderte der Professor, der seit 25 Jahren über Patiententötungen forscht: „Wir sollten auf keinen Fall den Eindruck erwecken, als bliebe ein erkennbares Fehlverhalten ohne Konsequenzen.“

Anzeige Anzeige

Weitere Prozesse zur Mitverantwortung

Vor allem müsse nach dem Oldenburger Gerichtsprozess jedem klar sein, dass Mitwisser sich nicht aus der Verantwortung stehlen könnten, indem sie ihren Verdacht meldeten, sich aber nicht weiter kümmerten, sagte Beine. „So was wie Zivilcourage muss man schon mitbringen in diesem Beruf.“ Weitere Prozesse müssten zwingend folgen, die klären, wer von den bislang als Zeugen gehörten Kollegen und Vorgesetzten Högels wie viel gewusst habe.

Der Fall Högel verweise aber auch auf ein Gesundheitssystem, das Marktmechanismen auf Krankenhäuser überträgt, betonte der Psychiater. Über Jahrzehnte werde toleriert, „dass die Ausdünnung von Pflegepersonal systematisch vor unseren Augen geschieht“. Selbstverständlich wisse jeder, dass Menschen anfällig werden für Fehler, wenn sie permanent gehetzt seien.