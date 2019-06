Quergedacht: Und ab die Post!

Delmenhorst. In der neuen Folge unserer kleinen Kolumne, in der stets die Post abgeht, steht die Portoerhöhung im Mittelpunkt.

Sie sind einem lieb und teuer: handgeschriebene Postkarten und Briefe. Weil es so selten geworden ist, dass man sie in den Händen hält. Schreibt ja kaum noch jemand. Und wenn doch, dann hapert es an der Zustellung. Den Briefträger sieht man heute ja so häufig wie sonst nur die blaue Mauritius. Und weil sie einem so lieb und teuer sind, die Zeilen auf Papier, da ist es nur konsequent, dass die Post einem sicher vielfach geäußerten Wunsch ihrer Kunden Rechnung trägt und endlich das Porto wieder erhöht, bei gleichbleibendem Service – versteht sich. Die Post tut schließlich alles dafür, dass das Briefeschreiben immer exklusiver wird. Briefkästen werden mehr und mehr eingespart, Postämter geschlossen. So hat jeder das Gefühl, etwas wirklich Wertvolles zu tun, wenn er doch noch einmal zu Stift und Papier greift. Briefeschreiben, das ist was für Manufactum-Kunden. Wer Exklusivität nicht zu schätzen weiß, der soll halt schnöde E-Mails schreiben.

Wenn der Postbüdel kam

Unser einer kommt derweil in ein Alter, in dem er immer mehr an früher denkt. Früher, da kam der Briefträger noch an jedem Tag. Sogar, man glaubt es kaum noch, montags. Postbüdel, so hieß er bei uns. Man hat ihn schon erwartet, auf seiner Tour. Unser Postbüdel trug den schönen Namen Wunder. Sein Fahrrad war immer gelb, Herr Wunder manchmal blau. Denn er brachte nicht nur die Briefe, die die Familie aus dem Urlaub schickte. Und auf denen auch schon eine Marke mit der 80 klebte – Pfennig, versteht sich. Er blieb auch oft zum Klönen stehen. Und wenn es die Zeit erlaubte, dann ließ er sich durchs Fenster ein Schnäpschen reichen. Und Zeit, die hatte Herr Wunder oft. Dabei hat er doch viel mehr Briefe ausgetragen als seine Kollegen heute.