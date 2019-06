Delmenhorst. Mit einer Bewährungsstrafe und weiteren Auflagen hat der Prozess gegen drei Delmenhorster Jugendliche geendet, denen 14 Straftaten zur Last gelegt wurden.

Das Positive zuerst: In den letzten Monaten war es ruhig um die Angeklagten, 16, 16 und 19 Jahre alt: keine neuen Ermittlungsverfahren, keine Auffälligkeiten bei der Polizei. Das ist deshalb bemerkenswert, da die drei Delmenhorster vor einem Jahr außerordentlich aktiv waren. Sie stiegen so oft in Kioske, Schulen oder Vereinsheime ein, dass der Jugendrichter im Amtsgericht Delmenhorst im Verfahren gestern die Anklageschriften lieber Fall für Fall besprechen ließ, statt wie üblich erst alle auf einmal verlesen zu lassen. Neun Anklageschriften mit 14 aufgeführten Straftaten trug die Staatsanwältin im Laufe eines langen Prozesstages vor, fast alle begangen im Juni und Juli 2018.

Bewährungsstrafe und Betreuung bei der Brücke

Das Gericht urteilte, wie immer im Jugendrecht, mit möglichst erzieherischem Charakter: acht Monate Jugendgefängnis auf Bewährung für einen der 16-Jährigen, dazu die Weisung, neun Monate lang an den Kursen und Betreuungsmaßnahmen des sich um straffällig gewordene Jugendliche kümmernden Vereins „Brücke“ teilzunehmen. Beim zweiten 16-Jährigen blieb es bei der neunmonatigen Brücke-Betreuung. Der 19-Jährige, dem nur ein Hausfriedensbruch nachgewiesen wurde, muss 30 Arbeitsstunden ableisten.

Wohnungen an Louisenstraße zerstört

Warum es zu den Taten kam, von denen nicht alle nachgewiesen wurden, blieb unklar vor dem Schöffengericht, viel sagten die Angeklagten nicht dazu. Jugendliche Abenteuerlust vermutete ein Zeuge, die aber gepaart mit schwerer Kriminalität, die bei einem Einbruch an der Delmenhorster Louisenstraße deutlich wurde: Der zur Bewährungsstrafe Verurteilte stieg dort mit Unbekannten über einen Balkon in eine Wohnung ein, verwüstete viel, stahl wenig, machte die Wohnungstür nach außen kaputt, brach dann die Tür einer anderen Wohnung im Haus auf, klaute und zerstörte auch dort, nahm schließlich die Kasse aus einem Laden im Erdgeschoss und floh – weil jemand kam – ohne die bereitgestellte Beute aus den Wohnungen. Diese Tat sowie die Weitergabe eines Messers an einen Freund, der damit einen Kiosk überfallen wollte (aber abbrach, als die Angestellte um Hilfe rief), führten zur höheren Strafe.

BBS I und Kiosk am Minigolfplatz geplündert

Aber auch der andere 16-Jährige war an Einbrüchen mit hohen Schäden beteiligt. In die Berufsbildenden Schulen (BBS) I stiegen wohl alle drei mit anderen gemeinsam ein – Mittäter verrieten sie nicht – und schlugen mit einem Feuerlöscher eine Scheibe kaputt. Einem anderen Einbruch ins selbe Gebäude fiel Elektronik zum Opfer. Weitere Taten: Die beiden Schüler wurden erwischt in einem Kiosk. Der zur Jugendstrafe verurteilte 16-Jährige gab zu, in den Kiosk eines Minigolfplatzes eingestiegen zu sein – anschließend hantierten diverse seiner Bekannten in der Nähe mit einem Eimer voller Süßigkeiten und Eis, 15 Minigolfschlägern und 30 Bällen. Aus drei Gaststätten schleppten sie mit anderen Zigarettenautomaten hinaus, erbeuteten so Kleingeld und Schachteln, zerstörten aber auch immer den ganzen Apparat. Schaden: jeweils weit über 2000 Euro. Und aus einer Bäckerei stahlen sie die Kasse.

Immerhin ist jetzt seit vielen Monaten Ruhe – auch wenn niemand weiß, wieso. Ohne die Ruhe wäre die Strafe sicher drastischer ausgefallen.