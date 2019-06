Delmenhorst Die Macher des Projekts „Mitschnitt Delmenhorst“ laden die Delmenhorster ein, typische Geräusche der Stadt wahrzunehmen – und kreativ zu nutzen. Zum Beispiel als Anregung für Bilder.

„Zuerst habe ich versucht, alles zu malen, was ich höre“, erklärt Marc Rathke und sieht zur Staffelei neben sich. Dort steht sein Kunstwerk, Acryl auf Leinwand, man könnte es als abstrakt bezeichnen. Eine Sonne ist zu erkennen, Wasser, ein Baum. „Dann habe ich aber festgestellt, dass es unmöglich ist, alle Geräusche abzubilden.“ Rathke hat an dem Projekt „Mit den Ohren malen“ teilgenommen. Ihm und anderen Hobbykünstlern wurden Geräusche vorgespielt, die aus Delmenhorst stammen. In diesem Fall: aus der Graft. Marc Rathke ist Profi, wenn es darum geht, Geräusche im Kopf zu Bildern werden zu lassen – er ist sehbehindert.

Aufnahmeort an Geräuschen erkannt

„Eine blinde Frau hat anhand der Geräusche genau erkannt, an welcher Stellen auf der Burginsel die Tonaufnahme entstanden ist“, sagt Anne Angenendt, die das Projekt Mitschnitt Delmenhorst zusammen mit Maike Tönjes leitet. Dabei klingt die Aufnahme zunächst so, als sei sie im tiefsten Wald entstanden und nicht im Herzen der Stadt. Stimmen verschiedener Singvögel sind zu hören, das Plätschern von Wasser, das Quaken einer Ente, Blätterrauschen. Ab und zu dröhnt ein Auto durch das Klangidyll.

Geräusche klingen im Nachhinein anders

„Es ist erstaunlich, wie anders die Geräusche im Nachhinein wirken, wenn man nicht mehr vor Ort ist“, findet Projektleiterin Angenendt. Sie ist zusammen mit Kollegen durch die Stadt gezogen und hat Geräusche gesammelt, die typisch für Delmenhorst sind. Die Delmenhorster selbst haben Tipps gegeben, was zum Sound der Stadt dazu gehört. Neben der Graft finden viele das Glockenspiel am Markt besonders prägend. Vom Blinden- und Sehbehindertenverband, dem auch Marc Rathke angehört, kam der Tipp, das Mikrofon am Heidkruger Bahnhof aufzustellen: „Dort klingelt es, wenn sich die Schranken schließen und öffnen und zwischendrin fährt ein Zug vorbei“, so Maike Tönjes. Auch Klagen kamen im Rahmen des Projekts auf, denn viele Delmenhorster ärgern sich über Verkehrslärm und die Flugzeuge, die im Stadtgebiet mitunter laut und deutlich zu hören sind.

Geräusch-Archiv für die Stadt geplant

„Für uns geht es nicht nur darum, den Klang der Stadt zu dokumentieren und in einer Ausstellung festzuhalten“, verdeutlicht Bernd Entelmann, wissenschaftlicher Mitarbeiter des Nordwestdeutschen Museums für Industriekultur auf der Nordwolle. „Wir möchten auch ein Geräusch-Archiv anlegen, in dem sich bestimmte Töne auch in 50 Jahren noch nachhören lassen.“ Dass Geräusche aus dem Stadtbild – oder besser: Stadtklang – verschwinden, ist älteren Delmenhorstern aufgefallen. Die Sirene auf dem Nordwollegelände war lange Zeit ein prägendes Geräusch, heute ist dieser Ton verschwunden.

Filmworkshops für Jugendliche

Wer sich mit dem Klang der Stadt näher befassen möchte, hat den Sommer über die Möglichkeit dazu: Am Samstag, 29. Juni, und Sonntag, 30. Juni, findet von 10 bis 17 Uhr ein Film- und Tonworkshop für Jugendliche zwischen 11 und 17 Jahren statt. Zwei Tage lang wollen die professionellen Filmemacher Imke Hansen und Can Mansuroglu, der vielen als „Checker Can“ bekannt ist, Jugendlichen dabei helfen, die Stadt und ihren Sound zu portraitieren. Am Ende sollen fertig geschnittene Filme entstehen. Am Freitag, 5. Juli, findet ab 18 Uhr ein Kurzfilmscreening für Jugendliche statt. Dort wird es verschiedene Kurzfilme unterschiedlicher Machart zu sehen geben.

Musikproduktion als Thema

Am Sonntag, 7. Juli, können Interessierte zwischen 14 und 16 Uhr die Geschichte des Wolleparks besser kennenlernen. Dabei werden die Macher des Projekts auch die Field-Recording-Station aufstellen, mit der die Delmenhorster Geräusche aufgezeichnet werden.

Vom Mittwoch, 31. Juli, bis Freitag, 2. August, folgt jeweils von 13 bis 17 Uhr ein Workshop zu Sounddesign und Musikproduktion. Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren können Töne in der Stadt sammeln und diese bearbeiten. Eine Radtour mit dem mobilen Lastenradkino steht am Freitag, 16. August, auf dem Programm. Ab 21 Uhr können die Teilnehmer an ungewöhnlichen Orten in der Stadt Kurzfilme erleben und Interessantes über die Stadtgeschichte erfahren. Der Treffpunkt für die Angebote ist das Museum, Am Turbinenhaus 10 – 12. Alle Veranstaltungen sind kostenlos. Das gilt auch für den Rundgang, der am Sonntag, 25. August, um 14 Uhr stattfindet: Vertreter vom Autonomen Architektur Atelier Bremen treffen sich mit Interessierten am Nordausgang des Bahnhofs, um einen urbanen Spaziergang durch die Stadt und ihre Klänge zu unternehmen.