Delmenhorst. Dei Frage steht erneut im Raum: Wer möchte den Graft-Kiosk pachten?

Alles auf Anfang. Nachdem die Delmenhorster Wirtschaftsförderungsgesellschaft (dwfg) erst zum 1. Mai einen neuen Pächter für den Kiosk an den Graftwiesen verpflichtet hatte, geht die Suche nun von vorne los. Unvorhersehbare persönliche Gründe zwingen laut dwfg den jetzigen Betreiber, die Segel schon wieder zu streichen. Er wird den kleinen Betrieb bereits Ende Juni aufgeben, eine entsprechende vertragliche Einigung ist erfolgt.

Zwischenlösung für Toilettenbenutzung

Sie sieht vor, dass Kiosk und Toilettenanlage noch bis 30. Juni mit eingeschränkten Öffnungszeiten, jeweils von etwa 15 bis 19 Uhr, zur Verfügung stehen. Ab dem 1. Juli ist dann eine Zwischenlösung für die Toiletten vorgesehen: Wenn der benachbarte Bootsverleih an der Außengraft geöffnet hat, also bei gutem Wetter täglich von 12 bis 19 Uhr, ist dort ein Schlüssel für die Toiletten hinterlegt. Er kann gegen ein Pfand in Form eines Ausweisdokuments und eine Nutzungsgebühr in Höhe von 50 Cent ausgeliehen werden. Durch die Abgabe des Pfands soll das Vandalismusrisiko auf der Toilettenanlage minimiert werden.

Außengastronomie angedacht

Möglichst schnell soll nun ein neuer Betreiber für den Kiosk mitsamt Toiletten gefunden werden. In den jetzigen Pächter waren große Hoffnungen gesetzt worden, er hatte auch eine attraktive Außengastronomie geplant. Dies sei sein „dringlicher Wunsch“, hatte die dwfg seinerzeit mitgeteilt.

Die Vorpächterin hatte den Mietvertrag zum Ende des vergangenen Jahres gekündigt.

Pachtinteressenten können sich telefonisch unter (04221) 99 28 88 oder per Mail an info@dwfg.de melden und Einzelheiten erfragen.