Delmenhorst. Idyllische Orte mitten in der Stadt können Pflanzenfreunde am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juni, bei den Delmenhorster Garteneinblicken erkunden.

Stauden blühen, Wasser plätschert über Steine, alte Obstbäume spenden Schatten für lauschige Sitzecken: Gabriele und Stefan Kabon haben an der Bromberger Straße 6 eigentlich nur einen kleinen Stadtgarten – aber einen ausgesprochen idyllischen Ort geschaffen. Davon können sich Gartenfreunde am Samstag und Sonntag, 15. und 16. Juni, von 10 bis 17 Uhr im Rahmen der Delmenhorster Garteneinblicke überzeugen. Ebenfalls vertreten ist der „Garten der Leidenschaft“ an der Weidenstraße 10.

„Ganz besonderes Juwel“

Dieses Schmuckstück öffnen Margret und Rudolf Hoffmann mehrfach im Jahr. Hoffmann ist Geschäftsführerin der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst und Landschaftskultur für Bremen/ Niedersachsen-Nord. Sie organisiert Garten-Exkursionen im In- und Ausland, möchte aber auch Delmenhorster Privatgärten hin und wieder öffentlich zugänglich machen – 2016 auch erstmals den der Familie Kabon, den Hoffmann als „ganz besonderes Juwel“ bezeichnet.

Staudengarten ersetzt Tannen und Waschbeton

Dunkle Tannen, Waschbeton und ein Hühnerstall dominierten dort, als Gabriele Kabon das 1906 erbaute Haus 1993 mit ihrem Mann bezog. „Der heutige Garten entstand nach und nach“, berichtet Kabon, „ich habe viel ausprobiert und umgepflanzt.“ „Die Gene habe ich von meiner Mama“, sagt die Delmenhorsterin, die es als Kind gar nicht mochte, Unkraut im Gemüsebeet zu zupfen. „Jetzt, wo ich machen kann, was mir gefällt, ist das etwas anderes“, sagt die Hobbygärtnerin, die hauptberuflich in einer Bäckerei arbeitet. Ihr Mann, der Tischler ist, steuert Holzkunstwerke bei.

Geführte Radtour zu beiden Gärten

Wer mag, kann all das am 15. und 16. Juni bei selbstgebackenem Kuchen und Kaffee bewundern. Delmenhorster, die selbst einmal ihre Gärten öffnen mögen, erreichen Margret Hoffmann unter (04221)42582. Gabriele Kabons Sorge, dass nur Fachleute kommen und einen löchern, hat sich nicht bewahrheitet. „Es ist ein netter Austausch“, beruhigt sie Interessierte.

Eine geführte Fahrradtour bietet Marion Lösking zu den Delmenhorster Garteneinblicken am Samstag, 15. Juni, an. Treffpunkt ist um 14 Uhr der Wasserturm. Die Tour inklusive Besichtigung beider Gärten kostet 9 Euro, bezahlt wird bei Lösking. Eine Anmeldung ist nicht nötig.