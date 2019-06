Stuhr-Varrel. Mit Boot und Drohne haben rund 50 Feuerwehrleute am Sonntagabend die Varreler Fischteiche nach einer Person durchsucht.

Nach einem Zeugenhinweis haben sechs Feuerwehr-Fahrzeugbesatzungen aus Stuhr und Dreye am Sonntagabend die Fischteiche am Gut Varrel nach einer möglichen vermissten Person gesucht. Ein Spaziergänger hatte der Polizei ein herrenloses Miet-Fahrrad gemeldet, von dem aus Fußspuren direkt in einen Fischteich führten.

Fußspuren führten von herrenlosem Rad ins Wasser

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass eine Person im Wasser ist, wurde die Feuerwehr alarmiert, die sich per Kettensäge Zugang zum zugewucherten See verschaffte. Da nach einer Stunde Suche mit Boot und Drohne keine Person gefunden werden konnte und es keine Vermisstenmeldung gab, entschied sich die Polizei, den Einsatz zu beenden.