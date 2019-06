Delmenhorst. Auch in diesem Jahr soll für jeden Geschmack etwas dabei sein. Das Niederdeutsche Theater Delmenhorst (NTD) stellt das Programm für die Spielzeit 2019/ 2020 vor. Eine Bremer Regisseurin wirkt erstmals mit.

Das Programm für die Spielzeit 2019/ 2020 des Niederdeutschen Theaters Delmenhorst (NTD) steht. Drei Stücke haben sich Dirk Wieting und Heiko Petershagen ausgesucht, um das Publikum im Theater Kleines Haus zu unterhalten.

„Die Mischung macht's“, verspricht der Vereinsvorsitzende Dirk Wieting ein abwechslungsreiches Angebot. Eine Musikrevue, ein Klassiker und ein neues Stück haben es dieses Mal in das Programm geschafft. „Da ist für jeden Geschmack etwas dabei. Wir hoffen auf einen ähnlichen Erfolg wie in der letzten Saison“, sagt Wieting.

Plattdeutsche Uraufführung

Eine plattdeutsche Uraufführung bietet das NTD mit „Ein Festival der Liebe“ an. Unter der Regie Philip Lüsebrinks werden ab dem 12. Oktober dieses Jahres die wilden 70er Jahre wiederaufleben. Lüsebrink hat bereits die Aufführungen "My Fair Lady" und "Otello darf nicht platzen" verantwortet; beide waren laut Wieting beim Publikum gut angekommen. „Wir erwarten ein Festival der guten Laune“, sagt er. Auch dieses Mal rechne er mit regem Interesse. Sind für die anderen beiden Stücke elf Termine angesetzt, hat die NTD-Führung für den nostalgischen Musik- und Tanzabend zwölf Aufführungen festgelegt. Damit auch jeder mitsingen oder zumindest mitsummen kann, werden die Lieder großteils auf Hochdeutsch vorgetragen. Der Vorverkauf beginnt am 17. Juni.

Mit „Keen Utkamen mit’t Inkamen“ hat sich das NTD als zweites Stück für einen Klassiker von Fritz Wempner entschieden, bei dem Wieting selbst Regie führen wird. „Wir haben es vor vielen Jahren schon gespielt, das wird mal wieder Zeit“, spricht er von einem „Evergreen“, der nie vergeht: „Das ist wie Tratsch im Treppenhaus.“ Das Lustspiel ist in der Zeit des Wirtschaftswunders angesiedelt: Ein Rentnerehepaar will einen Untermieter, um das überschaubare Einkommen aufzubessern. Da sich die beiden nicht einig sind, sagen sie gleichzeitig einem nachtarbeitenden Lkw-Fahrer und einer tagarbeitenden Sekretärin zu. Die Premiere ist für den 11. Januar 2020 angesetzt.

„Wir haben gesagt: Sie ist die Richtige.“ Dirk Wieting





Die Bremer Regisseurin Nina Arena wird anschließend ab 21. März 2020 die Komödie „Allens för Mama“ von Stefan Vögel präsentieren, die von Meike Meiners ins Niederdeutsche geholt wurde. „Es entwickelt sich ganz anders, als man denkt“, verspricht Wieting einen unterhaltsamen Abend. Für Nina Arena ist es die erste Zusammenarbeit mit dem NTD. Bei einer Veranstaltung in Ganderkesee traf sie auf Wieting, der sie mit dem zweiten Vereinsvorsitzenden Heiko Petershagen zum Gespräch einlud. „Wir haben gesagt: Sie ist die Richtige.“ Auch Arena selbst sei von dem Stück für fünf Personen begeistert gewesen. Drei Brüder entführen eine reiche Industrielle, um von deren Sohn Geld zu erpressen. Denn die Unternehmerin hatte die Mutter der Geschwister zuvor nach jahrzehntelanger Mitarbeit mittels juristischer Tricks entlassen und aus der Dienstwohnung geschmissen. Allerdings scheint der Sohn der Geisel kein Interesse daran zu haben, das erhoffte Lösegeld zu bezahlen.

Anzeige Anzeige





Während bei den Schauspielern nun die Vorbereitungen für die Aufführungen laufen, planen Wieting und Petershagen bereits die folgende Spielzeit. „Das braucht viel Vorlauf“, sagt Wieting. Denn die Stücke müssten auch für die vorhandene Besetzung passen, wie er betont: „Von der größten bis zur kleinsten Rolle!“ Und drei bereits bekannte Stücke dürften es auch nicht sein – die gute Mischung soll’s eben machen.