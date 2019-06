Ganderkesee. Wenn das Löschen zum Wettkampf wird, dann ist Gemeindefeuerwehrtag. Dieses Jahr holten Schierbrok-Schönemoor und Ganderkesee die Pokale.

Tempo, Genauigkeit und Geschick waren beim Gemeindefeuerwehrtag am gestrigen Sonntagnachmittag in Falkenburg gefordert. Die Ganderkeseer Feuerwehren hatten sich in diesem Jahr auf dem Grundschulhof in der Ortsmitte versammelt, um sich in mehreren Kategorien zu messen. Wie leistungsfähig die Einsatzkräfte im Notfall sind, beeindruckte nicht nur die zahlreichen Zuschauerinnen und Zuschauer, die sich das Spektakel aus sicherer Entfernung ansahen (zum Feuerwehrtag 2018). Die Schiedsrichter kürten nach dem rund vierstündigen Konkurrenzkampf die Ortsfeuerwehr Ganderkesee im Leistungswettbewerb zum Sieger. In der Kategorie allgemeiner Wettbewerb gewann die Ortswehr Schierbrok-Schönemoor und beim Wettkampf der Jugendfeuerwehren durften abermals die Ganderkeseer den Pokal mit nach Hause nehmen. Die Jugendfeuerwehren konnten bei mehreren Spielen ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen:









„Es ist schon toll, dass wieder so viele Kameraden teilnehmen“, freute sich Ortsbrandmeister Heinfried Bande. Neben den gastgebenden Falkenburgern waren auch die Ortsfeuerwehren aus Bookholzberg, Bergedorf, Ganderkesee und Schierbrok-Schönemoor zum Kräftemessen angetreten. Nur die Gruppe aus Havekost-Hengsterholz fehlte aufgrund des dortigen Schützenfests beim diesjährigen Gemeindefeuerwehrtag. Dafür legten sich die verbliebenen fünf Ortswehren nach der Begrüßung durch Bande und Gemeindebrandmeister Bernd Lembke richtig ins Zeug. Bei starker Mittagshitze absolvierten immer neun Teilnehmerinnen und Teilnehmer in voller Montur den vom Niedersächsischen Landesfeuerwehrverband vorgegebenen Leistungsvergleich und den allgemeinen Wettbewerb.

Kuppeln und Wechseln

Wo sonst die Schulkinder ihre Pause verbringen, mussten die Leistungsgruppen unter anderem Saugleitungen kuppeln, den Löschangriff proben, Schlauchwechsel vornehmen oder Kanister abspritzen – und das alles unter höchstem Zeitdruck. Die Stoppuhren des Schiedsrichterteams liefen schließlich stets mit. Denn die benötigte Zeit und die Fehlerpunkte entschieden zum Schluss über Sieg oder Niederlage. Ortsbrandmeister Heinfried Bande:

Da ist Schnelligkeit und Präzision gefragt





Die gleichen Fähigkeiten wie die „Großen“, konnten die Jugendfeuerwehren aus Bookholzberg, Ganderkesee, Falkenburg und Schierbrok-Schönemoor unter Beweis stellen – wenn auch in einem kleineren Ausmaß. Ein simulierter Löschangriff, Hindernislauf, und Geschicklichkeitsspiele standen auf dem Plan für den Feuerwehrnachwuchs. „Solche Aktionstage nutzen wir auch immer als Werbung“, berichtete Bande. Quereinsteiger im Erwachsenenalter gebe es nämlich nur sehr selten.

Mit Feuerwehrquiz

Für die potentiellen Jugendfeuerwehranwärter hatten sich die Falkenburger darum so einiges ausgedacht. Die Kinder im Publikum durften nicht nur die Arbeit der Kameraden bewundern, sondern sich auch auf einer Hüpfburg und an den Spielgeräten auf dem Schulhof austoben sowie bei einem Feuerwehrquiz ihr Wissen testen oder sich in bunten Farben schminken lassen. Das Bemühen um die Aufmerksamkeit der Kinder sei sehr wichtig, denn eines steht laut Bande fest: „Das Fortbestehen der freiwilligen Feuerwehren wird vor allem durch die Jugendgruppen ermöglicht.“