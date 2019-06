Delmenhorst. Betroffen von den Ausfällen bei der Nordwestbahn vom 31. Mai bis 2. Juni sind die Linien RS 1, RS 2, RS 3 und RS 4.

Übers Wochenende sind zahlreiche Zugverbindungen der Nordwestbahn in der Region ausgefallen. Betroffen war auch der Bahnhof Delmenhorst. So begründete das Unternehmen die Einschränkungen in einer Mitteilung: "Aufgrund von Personalengpässen kommt es vom 31. Mai bis 2. Juni leider zu vermehrten Zugausfällen im Netz der Regio-S-Bahn. Betroffen sind die Linien RS 1, RS 2, RS 3 und RS 4". Damit waren aus hiesiger Sicht die Verbindungen zwischen Bremen und Bad Zwischenahn sowie zwischen Nordenham und Bremen betroffen. Der Personalmangel bei den Lokführern sei Krankheiten, mehr Urlaubsanspruch und Abwerbungen geschuldet, hieß es. Ob Berufspendler auch am Montag noch mit Ausfällen zu rechnen haben, teilte die Nordwestbahn nicht mit.