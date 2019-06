Efe Tarel gibt ein Konzert in der Markthalle. Foto: Achim Schäfer

Delmenhorst. Efe Tarel, Sängerin und Songwriterin aus Delmenhorst, will am Pfingstmontag, 10. Juni, wie schon in früheren Jahren in der Markthalle zu den Feiertagen passende Songs präsentieren.