Delmenhorst. Oberarzt Norbert Bursch erläutert, wie sich das Josef-Hospital Delmenhorst am bundesweiten „Aktionstag gegen den Schmerz“ beteiligt.

Norbert Bursch macht nicht mit, weil man das halt so macht als Mediziner. Dem Oberarzt – am Josef-Hospital Delmenhorst (JHD) Leiter der Schmerztherapie – ist die Sache schlichtweg ein wichtiges Anliegen. Die Deutsche Schmerzliga ruft am Dienstag, 4. Juni, zum bundesweiten „Aktionstag gegen den Schmerz“ auf. Bursch steht als Experte voll dahinter. Deshalb ist er am Dienstag dabei, wenn von 9 bis 18 Uhr die kostenlose Patienten-Hotline unter (08 00) 1 81 81 20 freigeschaltet wird. „Mehrere Dutzend Experten werden Fragen rund um das Thema Schmerz beantworten“, sagt Bursch. Und er steht auch zur Verfügung für einen Fachvortrag, den er am Donnerstag, 6. Juni, als Teil der Reihe „Gesund in Delmenhorst“ im Besucher-Café des JHD halten wird – für Patienten, aber auch für Angehörige. Der Titel lautet: „Opiate in der Schmerztherapie – Fluch oder Segen?“.

Jeder vierte Deutsche klagt über Schmerzen

Etwa 23 Millionen Deutsche berichten über chronische Schmerzen. Bei sechs Millionen von ihnen sind die chronischen Schmerzen so deutlich ausgeprägt, dass sie sich im Alltag und im Berufsleben beeinträchtigt fühlen „Die Zahl derer, die unter chronischen, nicht tumorbedingten Schmerzen und unter damit zusammenhängenden psychischen Beeinträchtigungen leiden, liegt in Deutschland bei mindestens 2,2 Millionen“, sagt Bursch. Die Versorgung von Schmerzpatienten in Deutschland sei jedoch oft lückenhaft. Deshalb der Aktionstag, deshalb der Vortrag.

Soziale Isolation

„Chronische Schmerzen, die können die Hölle sein“, sagt Bursch. Die Lebensfreude schwinde. Oft gerieten Patienten in eine soziale Isolation, weil sie nicht mehr am normalen Leben teilnehmen könnten. Auch für Angehörige sei die Belastung enorm.

„Medikamente allein greifen in der Behandlung chronischer Schmerzen zu kurz“, weiß der Oberarzt. Aus seiner Sicht müssen Behandler und Patient ein weiter reichendes Konzept entwickeln, in dem nichtmedikamentöse Strategien eine entscheidende Rolle spielen. „Die aktive Mitwirkung der Betroffenen ist wichtig für die Bewältigung ihrer Schmerzkrankheit“, betont Bursch. In der sogenannten Multimodalen Therapie werde ein facettenreiches Programm an Übungen und Techniken zur Selbsthilfe erarbeitet, mit im Boot sind ganz unterschiedliche Disziplinen der Medizin und der Pflege. „Der Mensch ist ja kein technisches Gerät, das man einfach reparieren kann, wenn es mal kaputt ist. Schmerzmedizin ist deshalb auch kein ärztlicher Reparaturbetrieb, sondern funktioniert nur als Zusammenarbeit – das ist für den Patienten eine Anstrengung, aber auch eine Chance“, sagt der Schmerzexperte. Oft dauere es allerdings viel zu lang, bis Patienten Termine in einem Schmerzzentrum bekämen. Auch deshalb strebt das JHD an, noch in diesem Sommer eine ambulante Anlaufstelle für Schmerzgeplagte zu eröffnen. „Damit Schmerzen nicht zunehmend chronisch werden, ist es gut, wenn ein Patient früh beim Schmerzspezialisten landet“, sagt Bursch. In dem Anliegen einer rechtzeitigen Behandlung werden die Spezialisten des Delmenhorster Krankenhauses unterstützt von der Deutschen Schmerzgesellschaft, der mit über 3500 Mitgliedern größten wissenschaftlichen Schmerzgesellschaft Europas.

Mit Mythen aufräumen

In seinem Vortrag will Busch Aufklärung leisten und Ängste nehmen. „Opiathaltige Tabletten und Pflaster sind von Mythen, Gerüchten und Sorgen umrankt. Nicht zuletzt durch den Oxycodon-Skandal in den USA mit Hunderttausenden von Abhängigen ist es zu einer starken Verunsicherung deutscher Patienten gekommen“, sagt er. „Bringt mein Schmerzmittel mich in die Abhängigkeit? Bin ich schon süchtig? Welche Alternativen gibt es?“, diese Fragen stehen im Zentrum des Vortrags. Im Anschluss steht der Schmerzexperte für Fragen zur Verfügung.

Bursch sagt: „Der Schmerz ist ein Warnsystem, er hat durchaus seinen Sinn.“ Wer den Schmerz zu lesen wissen, der könne die Warnungen des Körpers verstehen und entsprechend darauf reagieren. Nicht immer sei gleich der Griff zur Schmerztablette der richtige Weg. „Es gibt auch Schmerzmittel, die Schmerzen verursachen“, sagt Bursch. Auch darauf will er im Vortrag hinweisen. Er macht das aus Überzeugung – und kommt dabei ohne Fachchinesisch aus.

Anzeige Anzeige

Zur Sache Hotline und Vortrag Die bundesweite kostenlose Patienten-Hotline zum Thema Schmerz ist am Dienstag, 4. Juni, in der Zeit von 9 bis 18 Uhr unter der Telefonnummer (0800) 1 81 81 20 erreichbar. Anlässlich des „Aktionstags gegen den Schmerz“ veranstaltet das JHD in seiner Vortragsreihe „Gesund in Delmenhorst“ am Donnerstag, 6. Juni, 18 Uhr, im Besucher-Café einen kostenlosen Vortrag zum Thema „Opiate in der Schmerztherapie – Fluch oder Segen?“. Anschließend steht der Leiter der Schmerztherapie, Oberarzt Norbert Bursch, für Fragen rings um den Schmerz zur Verfügung.