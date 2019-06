Drei Comedians laden in Delmenhorst zu lustigem Abend CC-Editor öffnen

Alexandra Schiller kommt ursprünglich aus dem fernen Sibirien. Von ihrer Integration in Deutschland erzählt sie mit sehr viel Humor. Foto: Schiller/Divarena

Delmenhorst. Delmenhorst. Der sechste Comedy Club des Jahres und zugleich der letzte vor der Sommerpause steht am kommenden Donnerstag, 6. Juni, ab 20 Uhr (Einlass 19 Uhr) in der Divarena im Neuen Deichhorst an.