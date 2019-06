Delmenhorst. Eine positive Nachricht, doch die Freude beim Tierschutzverein hält sich dennoch in Grenzen.

Eine positive Nachricht, die bei den Verantwortlichen des Tierschutzvereins Delmenhorst nur eingeschränkt für Freude sorgt: „Wir haben erstmals ein Jahr mit einem Plus in der Kasse abgeschlossen“, berichtete Pressewartin Ulrike Büthe. Die Neuigkeiten hat der Verein vor wenigen Tagen auf seiner Jahreshauptversammlung verkündet. Allerdings drosselt Büthe die Begeisterung über das Plus von 3846 Euro in der Kasse. „Der Überschuss ist toll, aber das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein“, sagt die Tierschützerin mit Blick auf die Ausgabenseite. Die sei für den Verein nämlich unvorhersehbar. Tierarztkosten, die schnell im vierstelligen Bereich landen können, oder der wartungsintensive Tierschutzhof am Schillbrok würden jährlich zu einem finanziellen nicht unwesentlichen Aderlass führen. Büthe verweist etwa auf die Reparatur des Dielendaches im Frühjahr 2018.

Polster für unvorhergesehene Kosten

Den Überschuss ordnet sie eher als Polster für die nächsten unvorhergesehenen Kosten ein. „Es kommt erfahrungsgemäß immer wieder etwas Neues, wofür wir Geld benötigen“, sagt die Pressewartin. Das Plus am Jahresende sei durch ein Mehr an Spenden zusammengekommen. „Für so viele Menschen, die ein Herz für Tiere haben, sind wir sehr dankbar“, sagt die Tierschützerin. Einen Spendenanstieg von 7349 Euro habe der Verein im Vergleich zu 2017 verzeichnet, erklärt Büthe und betont im gleichen Atemzug, dass der Tierschutzverein weiterhin auf die Unterstützung durch Spenden angewiesen sei. Die Vereinsaktivitäten ließen sich nicht vollständig durch die Beiträge der 186 Mitglieder (Büthe: „Die Mitgliederzahl ist in 2018 leicht gestiegen“) decken.

138 Vierbeiner hat der Verein in 2018 eine Bleibe geboten. Acht Hunde (ein Fund-Tier und sieben abgegebene Hunde) sowie 130 Katzen (78 Fund- und 52 abgegebene Tiere) habe der Verein nach eigenen Angaben in 2018 aufgenommen. „Die Zahlen sind gleichgeblieben und in der Größenordnung leider normal“, erläutert Büthe die Statistik.

Erweiterung denkbar

Die tierischen Bewohner des Hofes am Schillerbrok könnten möglicherweise auch Nutznießer des Überschusses werden. Mehr Platz für weitere Hunde und Katzen sowie eine Renovierung des Tierschutzhofes seien für den Verein denkbar. Allerdings seien die Ideen mit dem Überschuss allein auch nicht zu bewerkstelligen, gibt Büthe zu bedenken.

Auf seiner Jahreshauptversammlung hat der Verein außerdem den Vorsitz neu vergeben. Die bisherige Club-Chefin Brigitte Kall hat nach zehn Jahren im Verein – davon vier als Vorsitzende – ihren Rückzug verkündet. „Sie war an diesem Abend nicht selbst da, aber sie ließ aus einem Brief verlesen, dass sie nun im Alter von 67 Jahren aus gesundheitlichen Gründen zurücktrete, aber mit dem Herzen weiterhin all den Tieren tief verbunden bleibe. Sie ist eine Tierschützerin mit Leib und Seele“, berichtet Büthe. Neuer Vorsitzender ist Andreas Warneke. „Als ‚Mann der Tat‘ steht er dem TSV schon seit vielen Jahren ehrenamtlich zur Seite“, sagt die Pressewartin, die in ihrem Amt bestätigt wurde. Ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt wurden Nadine Wessollek (2. Vorsitzende), Marc van der Velde (Kassenwart) und Diana van der Velde (Schriftführerin). Neue Beisitzerin ist Lena Hollmann, die den Posten von Gaby Skora übernommen hat. Hollmann ist im Verein keine Unbekannte. Sie ist schon seit einigen Jahren als eine von vier Schichtleitern für die tägliche Betreuung der Tiere zuständig. Als Kassenprüfer wurden Heiner Hayen und Volker Thies gewählt.

Zusammenarbeit mit Katzenhilfe Bremen

Der Verein berichtet zudem über besondere Aktionen im vergangenen Jahr. So arbeiten die Delmenhorster Tierschützer erfolgreich mit der Katzenhilfe Bremen zusammen, durch die verwilderte, ausgesetzte und kranke Katzen dringend nötige Hilfen bekommen. Büthe: „Katzen sind unser Schwerpunkt.“ Außerdem hat der Verein eine Spende von vier Klimageräten erhalten. David und Michael Gellermann stellten die Geräte im Rekordsommer 2018 für die Tiere zur Verfügung.

Anzeige Anzeige

Ebenso wurde an das erfolgreiche Hoffest im Sommer erinnert, dass in diesem Jahr am Sonntag, 18. August, von 11 bis 17 Uhr eine Neuauflage erhält.