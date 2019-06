Oldenburg. Der Mordprozess gegen den ehemaligen Krankenpfleger Niels Högel geht dem Ende entgegen. Wie es jetzt weitergeht.

Das Verfahren gegen den ehemaligen Krankenpfleger Niels Högel geht dem Ende entgegen. Am Mittwoch, 5. Juni, werden – nach gegenwärtiger Planung– die Verteidigerinnen in den Weser-Ems-Hallen ab 9 Uhr ihre Plädoyers halten. Der Angeklagte selbst hat danach die Möglichkeit, ein letztes Wort zu sprechen, bevor der Verhandlungstag beendet wird.

Urteil am Donnerstag erwartet

Fortgesetzt wird der Mordprozess dann am Donnerstag, 6. Juni, um 10 Uhr. Voraussichtlich wird die Kammer dann ihr Urteil verkünden. Es wäre der 24. Verhandlungstag. Begonnen hatte die Hauptverhandlung am 30. Oktober 2018. In vier zu einem Verfahren verbundenen Anklagen hat die Staatsanwaltschaft Oldenburg dem Angeklagten 100 Morde, begangen zwischen dem 7. Februar 2000 und dem 24. Juni 2005, vorgeworfen. Die mutmaßlichen Opfer waren zwischen 96 Jahren und 34 Jahren alt. In ihrer Anklage hat die Staatsanwaltschaft dem Angeklagten zu Last gelegt, in seiner beruflichen Position als Krankenpfleger in Oldenburg und Delmenhorst Patienten durch die Verabreichung nicht indizierter Stoffe beziehungsweise Medikamente getötet zu haben. Die Staatsanwaltschaft ist in ihrer Anklage davon ausgegangen, dass er dies tat, um eine lebensbedrohliche Lage hervorzurufen, die er habe nutzen wollen, um seine Fähigkeiten in der Reanimation gegenüber Kollegen und Vorgesetzten darzustellen.