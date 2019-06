Delmenhorst. Mitglieder und Erträge gehen zurück. Wie reagieren die Kirchengemeinden auf die Entwicklung?

Die Prognosen für die Mitgliederzahlen der katholischen Kirche im Bistum Münster lassen deutliche Veränderungen erahnen. Bis zum Jahr 2060 werden sowohl die Mitgliederzahlen als auch die Erträge aus der Kirchensteuer um rund die Hälfte im Vergleich zu heute zurückgehen. Das hat David Gutmann vor wenigen Tagen in Münster bei einer gemeinsamen Sitzung des Kirchensteuerrates und des Diözesanrates des Bistums verkündet. Gutmann hatte die den Prognosen zugrunde liegende Studie des Forschungszentrums Generationenverträge (FZG) der Albert-Ludwig-Universität Freiburg (Siehe Kasten), die unter Leitung von Prof. Bernd Raffelhüschen stand, wissenschaftlich begleitet. In Münster stellte er den Forschungsansatz und zentrale Ergebnisse der Untersuchung dieser Tage vor.

Demografische Ursachen

Gutmann machte in Münster deutlich, dass die Rückgänge bei Kirchenmitgliedern und Einnahmen aus der Kirchensteuer im Bistum Münster bereits in den kommenden zehn Jahren sehr spürbar werden: „Wir liegen schon 2029 im Vergleich zu 2017 bei beiden Werten nur noch bei rund 80 Prozent.“ Die Rückgänge hätten zum einen demografische Ursachen: Die zukünftig zu erwartenden Sterbefälle von Katholiken überwiegen die Zahlen der Kinder, die geboren und katholisch getauft werden und die der katholischen Zuwanderer. Dieser Überhang an Sterbefällen über Geburten und Zuwanderung, also der rein demografische Faktor, führe dazu, dass sich die Mitgliederzahlen bis 2060 im Bistum Münster um gut 32 Prozentpunkte verringern würden.

Die Folgen des demografischen Wandels, so sagte Gutmann, seien jedoch nicht alleine für den Mitgliederrückgang verantwortlich. „Hinzu kommt das Tauf-, Austritts- und Aufnahmeverhalten von Kirchenmitgliedern“, sagte er. Dieses führe in Addition mit dem demografischen Faktor zum erwarteten Gesamtrückgang um rund 50 Prozentpunkte.

Finanzieller Spielraum ändert sich

Mit dem Rückgang der Mitgliederzahlen werden sich auch die finanziellen Möglichkeiten der katholischen Kirche im Bistum Münster bis 2060 in etwa halbieren. „Die sinkende Zahl an Kirchensteuerzahlern wird dazu führen, dass die Einnahmen nicht im gleichen Maße wachsen wie die Ausgaben, sodass einem tendenziell stagnierenden Kirchensteueraufkommen steigende Preise für kirchliche Ausgaben – vor allem im Personalbereich – gegenüberstehen“, sagte Gutmann.

So schätzt Pfarrer Wachtel die Prognosen ein

Für den niedersächsischen Teil des Bistums Münster, den Offizialatsbezirk Oldenburg, fallen die Zahlen aufgrund anderer demografischer Rahmenbedingungen etwas günstiger aus. So rechnet die Studie bis 2029 mit einem Rückgang der Mitgliederzahlen und Kirchensteuererträge von zehn Prozent. Bis 2060 wird er bei beiden Werten 40 Prozent betragen.

Nach eigenen Angaben gehören der Kirche im Oldenburger Land rund 265000 Katholiken an. Dazu gehören auch die etwa 13000 Katholiken in der hiesigen Pfarrgemeinde St. Marien. Wirklich geschockt ist der leitende Pfarrer der Gemeinde, Guido Wachtel, nicht gewesen, als er die Prognosen gehört hat. Die Tendenz habe die Kirche schon seit Jahren wahrgenommen, sagte er. „Die Gestalt der Kirche ändert sich dadurch radikal. Die Frage ist jetzt, wie wir uns als Kirche inhaltlich aufstellen wollen“, blickte Wachtel voraus. Gottesdienstbesucher und Ehrenamtliche würden durch berufliche und familiäre Verpflichtungen vermehrt wegbrechen, was dazu führen würde, dass sich die Gemeindearbeit verändere. „Wir müssen als Kirchengemeinde da hingehen, wo die Leute sind“, sagte Wachtel. Die Herausforderung für die Geistlichen sei Angebote und Formate zu entwickeln, bei dem über die Pfarrbezirke hinweg geblickt wird. „Die Zeit der kleinteiligen Pfarrstruktur ist vorbei“, betonte Wachtel.

Studie als Weckruf

Der Bischof von Münster, Dr. Felix Genn, sagte zu der Studie: „Manche Faktoren, die zu den Rückgängen führen, werden wir nicht ändern können. Andere schon: und das macht mir Hoffnung. Kirchenaustritte, Taufen und Kircheneintritte spielen neben den demografischen Entwicklungen eine wichtige Rolle. Hier liegt unsere Verantwortung und hier besteht die Notwendigkeit für Veränderungen. Die Studie kann und sollte auch für die katholische Kirche im Bistum Münster ein Weckruf sein: Gelingt es uns, mehr Menschen deutlich zu machen, dass der Glaube ihr Leben bereichert und nicht einengt? Wir müssen wegkommen von einer vor allem an der eigenen Macht und Selbsterhaltung, an Verboten und Geboten orientierten Kirche hin zu einer Kirche, bei der die Menschen glaubhaft spüren und erfahren: sie ist für mich da, sie dient mir, damit ich mein Leben besser gestalten kann.“

Verantwortung für Mitarbeiter

Der Finanzdirektor des Bistums Münster, Ulrich Hörsting, sagte zu der Studie: „Die Ergebnisse bestätigen hinsichtlich der finanziellen Entwicklungen unsere eigenen Prognosen. Die Studie macht sehr deutlich: wir haben jetzt noch einen finanziellen Handlungsspielraum. Diesen müssen wir aber, insbesondere wegen der Verantwortung, die wir für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, auch jetzt nutzen. Rund 33 Prozent unserer Ausgaben sind aktuell direkte Personalaufwendungen, 12 Prozent Versorgungsaufwendungen kommen hinzu. Wir werden auch in Zukunft sicher noch sehr gutes und qualifiziertes Personal benötigen. Zugleich macht die Studie aber unmissverständlich klar: Wir müssen uns als katholische Kirche im Bistum Münster jetzt überlegen, welche Aufgaben wir in naher Zukunft noch mit welchem Personal leisten können und welche nicht mehr.“