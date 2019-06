Delmenhorst. In den Akten des Stadtarchivs Delmenhorst schlummern Dokumente, die eine überraschende Episode aus dem Leben des Nordwolle-Konzernchefs Carl Lahusen offenbaren.

Der Name Lahusen ist in Delmenhorst fest verbunden mit der Norddeutschen Wollkämmerei und Kammgarnspinnerei (NW&K), die die Bremer Kaufmannsfamilie 1884 gegründet hatte. Weniger bekannt dürfte sein, dass Carl Lahusen, Sohn des Gründers und Vorstand, beim Magistrat der Stadt Delmenhorst ein Gesuch um Ausstellung einer Schankerlaubnis eingereicht und diese auch erteilt bekommen hat, und das gleich für zwei Gaststätten, wie in den im Stadtarchiv Delmenhorst lagernden Akten nachzulesen ist.

Lizenz für zwei Gaststätten

Am 5. April 1907 beschied der Magistrat der Stadt Delmenhorst das von Carl Lahusen unterzeichnete Gesuch um Erteilung der Schankerlaubnis für die Gaststätten an der Ellernstraße 8, Ecke Hasberger Straße, und an der Stedinger Straße 22 positiv und beschloss, dem Kommerzienrat Carl Lahusen die Schankerlaubnis für zwei Gaststätten „in vollem Umfang zu erteilen“, nachdem der Oberwachtmeister Götze dem Magistrat mitgeteilt hatte, „dass gegen Lahusen Tatsachen, die eine Versagung der Konzession rechtfertigen könnten, nicht bekannt sind“. Die Ellernstraße hatte damals noch einen anderen Verlauf als heute und mündete unmittelbar nördlich der Bahn in die Hasberger Straße. Das Gebäude ist heute noch an der Ecke Fichtenstraße/Nordenhamer Straße vorhanden.

Beide Häuser von Nordwolle erworben

Die „Norddeutsche Wollkämmerei zu Bremen“ hatte beide Häuser erworben, das an der Ellernstraße gelegene Haus von der Witwe Anna Catharina Wilhelmine Mahlstedt, geborene Witte, und das an der Stedinger Straße gelegene Haus, die spätere „Harmonie“, von Johann Glowalla, der dort seit 1902 eine Konzession für den Schankbetrieb besaß. Für die „Stadthof“ genannte Gaststätte an der Ellernstraße bestand seit der Erbauung 1898 eine Konzession. Carl Lahusen bezog sich in seinem Gesuch auf den Betrieb dieser Gastwirtschaften und schrieb, dass er in den erworbenen Häusern die Schankwirtschaft vorläufig unverändert weiterführen wolle.

Schankwirtschaft mit Tanzsaal

Am 8. April 1907 wurde die „Concession zur unbeschränkten Schankwirthschaft“ für die Räumlichkeiten im Hause Ellernstraße 8, einschließlich einem „durch eine Tür verbundenen mittelgroßen Tanzsaal, sowie in dem beim Hause befindlichen Lustgarten“, von Bürgermeister Erich Koch unterschrieben, und am 7. Dezember 1907 unterzeichnete der Stadtsyndikus Rudolf Königer die Urkunde für die Gastwirtschaft an der Stedinger Straße.

Die Vorstellung allerdings, die Gäste der damaligen Zeit hätten ihr Bier vom Vorstand der NW&K höchstpersönlich gezapft bekommen, ist dann doch überzogen. Kommerzienrat Carl Lahusen stand nicht hinter der Theke, denn er hatte dem Magistrat in seinem Gesuch zugesagt: „Ich will für jedes Haus einen zuverlässigen und in jeder Weise einwandfreien Geschäftsführer suchen und anstellen und die Betriebe in solide Bahnen lenken.“

Vertretung für den „Herrn Kommerzienrat“

Die Wirte wechselten mehrfach. Ihre Aufgabe und Stellung wurde zum Beispiel 1909 beschrieben, als ein neuer Wirt die Gaststätte „Stadthof“ übernahm. Dem Stadtmagistrat wurde dazu von der NW&K mitgeteilt, dass dieser „berechtigt und verpflichtet sei, Herrn Kommerzienrat Lahusen bei Ausübung dieser Schankwirtschaft sowohl dem Publikum als auch den Behörden gegenüber zu vertreten“.