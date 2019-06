Delmenhorst. Nach dem Umbau um die Jahrtausendwende hat sich das Delmenhorster Bahnhofsgebäude gegenüber 1977 äußerlich trotz einiger „kosmetischer“ Korrekturen vom Grundcharakter her kaum verändert.

Es ist beim nüchtern-funktionellen „Charme“ geblieben. Der Anschluss an den Bahnverkehr hatte Delmenhorst 1867 schlagartig in die industrielle Moderne katapultiert. Gleichzeitig zerschnitten die noch ebenerdigen Schienenstränge die schnell wachsende Stadt in eine Nord- und eine Südhälfte. Ein mit nervenzehrenden Wartezeiten an den Bahnübergängen verbundener Zustand, dem das Mammutprojekt der Hochlegung der Bahngleise ein Ende bereiten sollte.

Das erhoffte man sich schon im Jahr 1918. Erst 1969 aber konnte mit der Verwirklichung der Pläne begonnen werden. 1972 gingen an den Übergängen letztmals die Schranken runter. Am 24. Mai 1974 fand das Projekt seinen krönenden Abschluss mit der feierlichen Einweihung des neuen Empfangsgebäudes. „Großer Bahnhof für den neuen Bahnhof“, titelte das dk einen Tag später.