Beim Countryfest können sich die Kinder unter anderem im Goldschöpfen ausprobieren. Foto: Christopher Bredow

Delmenhorst. Das zweitägige Kinder- und Countryfest auf dem Jutegelände in Delmenhorst erfreute sich am ersten Tag bereits großer Resonanz. Zahlreiche Kinder tobten auf den Hüpfburgen und probierten die verschiedenen Stationen aus. Am Samstag, 1. Juni 2019, geht es weiter.