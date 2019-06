Delmenhorst. Von Juni bis Dezember 2019 ist in Delmenhorst kulturell viel los. Wir haben einige interessante Veranstaltungen herausgesucht.

Die zweite Hälfte des Jahres 2019 hat viele Veranstaltungen für Kulturinteressierte in Delmenhorst zu bieten. In der Divarena findet noch fünf Mal der Comedy Club statt, und zwar am 6. Juni, am 15. August, am 5. September, am 10. Oktober und am 7. November. Bei diesem Format treten immer gleich drei verschiedene Komiker an einem Abend auf. Aber auch einzelne Comedians werden in den kommenden Monaten in der Divarena auf der Bühne stehen.

Comedy in Divarena

Unter anderem sind Daphne de Luxe (20. September), der Storb (17. Oktober), Nicole Jäger (18. Oktober) oder Tim Becker (30. November) dabei. Die Divarena hat aber nicht nur Comedy im Programm. Am 31. August ist die Beat Nacht, bei der die Number One Band aus Bremen für gute Stimmung sorgt. Marco Weissenberg ist einer der jüngsten professionellen Magier Deutschlands. Er tritt am 16. November in der Divarena auf. Am 23. November zeigt die Abba-Coverband Abbacoustica die besten Hits der schweischen Band. Der Sänger Laith Al-Deen kommt am 29. November mit seiner Liveband nach Deichhorst.

Operette, Musik und Comedy

Das Theater Kleines Haus bietet auch ein buntes Programm für die zweite Jahreshälfte. Am 8. Oktober tritt Ennio Marchetto auf, der sich mit Papier und Karton in die unterschiedlichsten Persönlichkeiten verwandelt. Die Operette „Das Dreimäderlhaus“ mit der Musik von Franz Schubert wird am 28. Oktober aufgeführt. Die in Deutschland lebende Amerikanerin Galye Tufts verbindet am 2. November Lesung, Comedy und Musik, um einen Spagat zwischen ihrer alten und neuen Heimat zu schaffen. Am Silvestertag, 31. Dezember, gibt es gleich zwei Veranstaltungen. Um 15. 30 Uhr, sowie um 19.30 Uhr präsentiert „Dancing Queen“ die größten Abba-Hits im Kleinen Haus.

Programm der Markthalle

In der Delmenhorster Markthalle begrüßt Mary la Mar am 8. Juni in „Mary´s Kessel Buntes“ verschiedene Gäste. Am 10. Juni tritt die Sängerin Efe Tarel dort auf und am 21. Juni steht Olympiasieger und Kabarettist Dieter Baumann auf der Bühne der Markthalle.