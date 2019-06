Delmenhorst. Fast ein Schuljahr lang hat die Musik-Theater-AG des Max-Planck-Gymnasiums auf diesen Tag hingearbeitet: Am 14. Juni feiert "Der Sturm" von William Shakespeare Premiere im Theater Kleines Haus.

Allmählich geht es in die heiße Phase für die Musik-Theater-AG des Max-Planck-Gymnasiums in Delmenhorst. Schließlich soll zur Premiere am 14. Juni alles passen, wenn die rund 40 Schüler um 19 Uhr „Der Sturm“ von William Shakespeare im Theater Kleines Haus zeigen.

„Es ist alles so weit durchgesprochen, jetzt arbeiten wir am Feinschliff“, sagt Lehrer Anders Becker über den Stand der Dinge. Deshalb sollen die Schauspieler nun auch nicht mehr in ihre Texte schauen: „Ich will wissen, wie das aussieht.“ Das Theaterstück selbst handelt von einer Schiffsbesatzung, die nach einem Unwetter auf einer unbekannten Insel strandet. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf den Beziehungen der Charaktere und ihren Abhängigkeiten voneinander.

Theaterband spielt Rockmusik

Begleitet wird das alles von der zehnköpfigen Theaterband um Jürgen Schmelz, sie arrangiert Songs aus 40 Jahren Rockmusik-Geschichte und soll damit eine zusätzliche Ebene in dieses Stück bringen.

Wie die Wahl in diesem Schuljahr auf „Der Sturm“ fiel? „Wir wollten etwas Fantasievolles machen“, erläutert Becker. Shakespeare sei da ohnehin schon in der engeren Auswahl gewesen. „Bei ‚Der Sturm‘ gibt es schön viele verschiedene Rollen. Die Schüler können gleichberechtigt und häufig spielen“, sagt er über den ausschlaggebenden Grund. Denn bei der Wahl müsse berücksichtigt werden, wie viele Schüler sich an einem Stück beteiligen wollen und ob sie schon Bühnenerfahrung haben. In dem Shakespeare-Stück sei eben für jeden etwas dabei. „Es ist eine interessante Geschichte mit viel Tempo“, findet Becker. Zudem würden spannende Themen wie Rache, Eifersucht oder Flucht angesprochen. Dabei gebe es komödiantische, gruselige und dramatische Elemente: „Es hat total viele Facetten.“ Interessant sei dabei auch, dass Shakespeare dieses Werk mit seinen Wendungen bereits vor fast 400 Jahren zu Papier gebracht hat. „Es könnte auch aus Hollywood sein“, meint der Lehrer.

Eine besondere Herausforderung

Für die Hobby-Schauspieler seien Fantasiestücke wie dieses immer eine besondere Herausforderung, führt der Lehrer weiter aus: „Sie müssen stark aus der eigenen Person raus und können nicht aus ihrer Lebenserfahrung schöpfen. Das ist etwas komplett anderes.“ Mit Vorübungen sollten sich die Schüler deshalb erst einmal in neue Situationen versetzen, um ein Gespür für ihre Rollen zu bekommen. „Man muss dem Schauspiel eine gewisse Tiefe geben“, sagt Becker weiter, während er im Theater die Probe beobachtet. Noch fehlen ihm und Kollegin Kristina Köhne Körperspannung, fehlt die, wirke das weniger lebendig. „Die Mimik muss auch ausdrücken, dass ihr in Not seid“, sagt Köhne bei einer Szene, als die Schiffsbesatzung versucht, den Naturgewalten zu trotzen.

In den knapp zwei Wochen vor der Premiere geht es für die Schüler der AG vor allem darum, die richtigen Bewegungen, Positionen, Haltungen und Mimiken auf die Bühne zu bringen. „Ich möchte auf keinen Fall irgendwelche Unaufmerksamkeiten haben“, fordert Lehrerin Köhne. Schließlich sollen die insgesamt vier Aufführungen das Publikum überzeugen; nach der Premiere am 14. Juni sind weitere Aufführungen am 16., 18. und 20. Juni jeweils um 19 Uhr geplant.