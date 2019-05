Delmenhorst. Väter und Söhne haben am 30. Mai einen friedlichen Vatertag in Delmenhorst gefeiert. Dabei trafen sich Generationen.

Die Fahrräder drängen sich vor den Geschäften am Marktplatz. Der Ballermann-Hit "Superhupen" tönt über den Platz. Bier schwappt in Plastikbechern auf Blechtresen, Ketchupflaschen furzen ihren letzten Rest auf die Fritten, beschwipste Männer machen gewitzte Kommentare. Einer tanzt selbstvergessen. Vaddertach. Der Titel der Veranstaltung an der Markthalle klingt robust-herzlich, wie auch von der Delmenhorster Wirtschaftsförderung, die die Sause plant, gewollt. Und so robust-herzlich ist dann auch die Veranstaltung.





So wie für die Gruppe junger Burschen, die gerade vor dem Rathaus zu Besuch sind. Die sind gut drauf, fröhlich, wolkenloses Wesen, Musik, Mische, Kumpels. Nur dass "Bierpanzer" schlapp gemacht hat, das ist ein kleiner Dämpfer. "Bierpanzer" ist ein extra für Vatertags-Touren zusammengezimmerter Bollerwagen mit Becherhaltern und Stauraum für Erfrischungen. Nach drei Kilometern hatte er einen Achsenbruch, erzählt der Vatertags-Tourist Niklas Freiberg. Verdammt. Aber "Bruno" ist noch da, Bierpanzers kleiner Artgenosse. Gebaut haben Christopher Herzel und Moritz Ammer die Gefährte. Und zumindest "Bruno" ist gelungen. Was an Vatertag wichtig ist? "Wir feiern, dass wir noch keine Väter sind", erklärt Yannis Müller. So kann man es auch angehen.





Wenige Meter weiter feiern andere, dass sie Väter sind – zusammen mit ihren Söhnen. Zwei Männer Mitte 50, neben ihnen sportliche Jungspunde, alle mit Bierchen in der Faust. "Es ist das normalste der Welt. Es stand nie zur Diskussion, dass er nicht mitkommt", sagt einer der beiden Senioren mit Blick auf seinen Junior. "Jedes Jahr sind wir raus. Ganz früher mit dem Fahrrad, da konnte er noch nicht gehen. Irgendwann hatte er dann auch ein Bier getrunken." Der 30-jährige Junior: "Es ist unsere Tradition. Seit ich denken kann." Der andere Vater, an dessen Seite zwei rund 20-jährige stehen: "Es ist ein totales Glück für mich. Die Jungs und ich, wir haben ja unterschiedliche Cliquen. Aber heute sind wir zusammen. Man genießt jeden Tag, den man zusammen sein kann." Heute hat einer seiner Söhne auch etwas Frust. Sein Verein, Heidkrug, hat im Kreispokalfinale gegen Ganderkesee verloren, 3 zu 4. "Ich trauere", sagt er. Aber vielleicht könnte ihm sein Bier heute etwas helfen.

"Die müssen auch mal einen Tag für sich haben"

Zwei junge Frauen am Rande des Platzes gehen es ruhig an. Die beiden nippen an der 2,5-Alster-Dose und am Weizenbier-Maracuja-Mix. "Wenn die Herren der Schöpfung mal raus sind, wollen wir ja nicht allein zu Hause hocken", sagt eine. Heute dürfen, meinen sie, mal die Zügel der Etikette etwas locker gelassen werden. "Die müssen ja auch mal einen Tag für sich haben", sagt die andere. Abends werden sie wohl noch zu ihren Männern gehen, die bereits wohl jetzt bei Menkens in Hoykenkamp gepflegt ein Getränk genießen.

Wer jung ist, ist am Rand der Veranstaltung, die älteren tummeln sich an den Tischen. Gelegentlich ruhigere Musik, Betrieb an den Biertischen. Eine Gruppe Besucher trifft sich hier jedes Jahr. Es gehört dazu, sagen die Frauen der Gesellschaft. Für sie ein schönes Zusammensein unter Freunden – nur leider ohne die Kinder, die studieren, arbeiten, selbst Väter und Mütter sind, "und sicher auch gerade einen trinken", sagt einer der Herren. Lange wird es für sie selbst heute aber nicht werden. Man muss auch Maß halten.

Väter mit Verantwortung

"Vatertag ist einer der ruhigeren Dienste im Jahr", sagt Stefan Faßhauer vom Ortsverband der Johanniter, der hier für den medizinischen Notfall bereit steht. "Väter wissen sich eher zu benehmen als die jüngeren Leute", sagt er. Denn sie hätten ein starkes Bewusstsein dafür, dass sie als Erziehende und Achtgebende auch Verantwortung tragen – und es demnach nicht übertreiben. Die Polizei erklärt nach Ablauf der Veranstaltung, dass am Marktplatz alles ruhig geblieben ist.





Und ganz weit ab vom Trubel genießen die Delmenhorster auch einfach nur den freien Himmelfahrts-Tag – wie beim Bootsanleger in der Graft. Björn Foltele etwa nutzt einfach nur die freie Zeit, um mit den Zwillingen Jonas und Louis und Tochter Tabea einen Ausflug mit dem schwarzen Schwan Tschaikowski zu machen, während Mutter Karina an Land wartet. Vatertag selbst, das ist ihm egal. Fast. Ganz vorbei geht es auch an ihm nicht. Jonas hat ihm heute morgen ein selbst gemaltes Bild geschenkt. Und Louis malt auch noch eins. Er arbeitet dran.