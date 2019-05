Hude. Ein 17-Jähriger aus Hude hat schwere Verletzungen erlitten, als er mit seinem Mofa verunglückt ist.

Der Jugendliche war am Mittwoch auf der Nordenholzer Straße in Richtung Vielstedter Straße mit seinem Mofa unterwegs, als er um 20.42 Uhr in einer Linkskurve von der Fahrbahn abkam und gegen eine Steinmauer prallte. Grund dafür war laut polizeilicher Einschätzung vermutlich die nicht angepasste Geschwindigkeit.

Ins Klinikum Oldenburg gebracht

Bei dem Unfall wurde der 17-Jährige schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Er musste in das Klinikum Oldenburg gebracht werden. An seinem Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1500 Euro.