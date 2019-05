Delmenhorst. Bei Geschwindigkeitsmessungen der Polizei auf der Stedinger Landstraße (L875) in Delmenhorst sind am Montag Raser erwischt worden.

Bei Geschwindigkeitsmessungen der Polizei auf der Stedinger Landstraße (L875) sind am Montag Raser erwischt worden. In der Zeit von 20 bis 23.15 Uhr wurden insgesamt 306 Fahrzeuge, die in Richtung Wesermarsch gefahren sind, gemessen.

26 Verkehrsteilnehmer überschritten dabei die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern. Die höchsten gemessenen Geschwindigkeiten betrugen 106 und 112 Stundenkilometer. Die Betroffenen müssen nun mit einem Fahrverbot rechnen. Überhöhte Geschwindigkeit ist immer noch eine der Hauptunfallursachen, weshalb die Polizei erneut auf die Einhaltung der vorgeschriebenen Höchstgeschwindigkeit hinweist.