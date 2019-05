Delmenhorst. Bargeld und Wertgegenstände haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in die IGS Delmenhorst erbeutet.

Bislang unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in die Integrierte Gesamtschule am Pestalozziweg in Delmenhorst eingebrochen. In der Zeit von Samstag, 25. Mai, 10 Uhr, bis Sonntag, 26.Mai, 16 Uhr, hebelten sie die Eingangstür auf und gelangten so in das Schulgebäude. Im Inneren wurden dann weitere Türen aufgebrochen und mehrere Räumlichkeiten durchsucht. Das berichtet die Polizei.

Polizei sucht noch Zeugen

Bei dem Einbruch wurden Bargeld und Wertgegenstände gestohlen. Der verursachte Schaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an. Dabei werden Zeugen gesucht, die in dem genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden bei der Polizei unter der Telefonnummer (04221) 1 55 93 62 entgegen genommen.