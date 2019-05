Die Polizei ist auf der Suche nach Einbrechern, die in einen Baumarkt eingesteigen sind. Symbolfoto: Michael Gründel

Delmenhorst. Bislang unbekannte Täter sind in der Zeit von Samstag, 25. Mai, 18.15 Uhr, und Montag, 27. Mai, 6.30 Uhr, in einen Baumarkt an der Annenheider Straße in Delmenhorst eingebrochen.