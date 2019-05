Delmenhorst. Die Beratungsstelle gegen sexuellen Missbrauch an Mädchen und Jungen ändert ab Juni ihre offene Sprechzeit.

Ab dem 4. Juni können Delmenhorster Kinder, Jugendliche und Erwachsene immer dienstags in der Zeit von 16 bis 17 Uhr ohne Termin in die Beratungsstelle am Kirchplatz 13 kommen und sich durch eine Fachkraft beraten lassen. Die Beratung ist vertraulich und kostenlos, auf Wunsch auch anonym.



Einfache Kontaktaufnahme

Für Fragen oder Anmeldungen ist die Beratungsstelle unter Telefon (04221) 99-2450 oder per E-Mail an fachstelle@delmenhorst.de erreichbar.