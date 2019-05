Delmenhorst. Die Polizei führt am Sonntagabend, 26. Mai, Durchsuchungen im Delmenhorster Stadtgebiet durch. Ziel ist unter anderem ein Kiosk am Hasporter Damm nahe der Karlsbader Straße.

Seit 16 Uhr am Sonntagnachmittag, 26. Mai, läuft eine Durchsuchung eines Geschäftsgebäudes am Hasporter Damm nahe der Karlsbader Straße. Das bestätigte am Sonntagabend eine Sprecherin der Polizei.

Hund im Einsatz

Vor Ort sind vermummte Polizisten im Einsatz, auch ein Hund ist dabei. Der Einsatz wurde durch die Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg geleitet. Über den Zweck des Einsatzes und die Einsatzkräfte konnte die Sprecherin am Sonntagabend noch keine Infos herausgeben.

Zudem führt die Polizei weitere Durchsuchungen im Stadtgebiet durch. Ob diese im Zusammenhang mit denen nahe des Kiosk stehen, konnte die Sprecherin am Sonntagabend nicht sagen, da die Ermittlungen ihr zufolge noch andauerten. Die Ermittlungen am Kiosk seien höchstwahrscheinlich bereits abgeschlossen. Weitere Informationen sollen am Montag folgen.