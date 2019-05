Delmenhorst. Die Stadtbücherei Delmenhorst fördert auch in diesem Sommer in einem niedersachsenweiten Projekt die Lesekompentenz von Kindern und Jugendlichen - im Julius Club.

Der Sommer kann kommen. Wer spannende Geschichten lesen oder hören möchte und dafür auch noch belohnt werden mag, wer bei exklusiven Veranstaltungen dabei sein will, der ist mal wieder richtig Julius-Club. Zum dritten Mal ist die Stadtbücherei dabei, als eine von in diesem Jahr 49 Büchereien in Niedersachsen.

„Der Julius-Club richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von elf bis 14 Jahren“, sagt Ulrike Schönherr, in der Stadtbücherei zuständig für den Kinder- und Jugendbereich. Oberstes Ziel des Clubs: Jungen Menschen den Spaß an Literatur und die Freude am Lesen zu vermitteln. Derzeit wirbt Schönherr in Schulen dafür, dass sich möglichst viele Clubmitglieder finden – und vermittelt dabei glaubhaft ihre eigene Begeisterung für das gute Buch. „Im vergangenen Jahr habe ich 60 Schulklassen in Delmenhorst besucht und den Julius-Club vorgestellt. Für Schönherr ist das Projekt längst ein Erfolg. "Viele Clubmitglieder sind bereits Mitglied der Stadtbücherei. Wer noch keinen Büchereiausweis hat, der holt ihn sich oft nach der Zeit im Club."

100 neue Titel entdecken

In der Stadtbücherei gibt es einen Fundus an Büchern, der exklusiv den Mitgliedern des Clubs zur Verfügung steht. 100 Titel der Kinder- und Jugendliteratur, die in diesem oder dem vergangenen Jahr erschienen sind und von einer Jury, der auch Schönherr angehörte, ausgewählt wurden: Bücher, Hörbücher und E-Books. Wer mindestens zwei Bücher liest und einen Bewertungsbogen ausfüllt, der bekommt nicht nur einen Stempel in seinen Clubausweis, sondern am Ende des Sommers auch ein Diplom. Wer fünf oder mehr Bücher schafft, erhält das Vielleser-Diplom. Zudem kann man noch ein Kreativ-Diplom erwerben. Zusätzlich erwartet alle Clubmitglieder ein Geschenk, das von der VGH-Stiftung zentral organisiert und finanziert wird. Darüber hinaus kann die Stadtbücherei Delmenhorst den Julius-Teilnehmern dank der finanziellen Unterstützung des Rotary Clubs Delmenhorst eine Verlosung anbieten. Dabei gibt es zum Beispiel Kino-Gutscheine zu gewinnen.

Aktionen auch außerhalb der Bücherei

Aber im Julius-Club wird nicht nur gelesen. Gemeinsame Aktionen und Veranstaltungen exklusiv für Mitglieder sind im Angebot. Von einer Lege-Trick-Werkstatt über einen Poetry-Slam-Workshop bis hin zum Discgolf in der Graft.

Mit dem Clubausweis, der nichts kostet, können Bücher kostenlos ausgeliehen werden. Auch die Teilnahme an den Veranstaltungen, zu denen jeweils eine Anmeldung erforderlich ist, kostet nichts.

Zur Sache Der Julius Club Der Julius-Club ist ein landesweites Projekt zur Lese- und Literaturförderung von Kindern und Jugendlichen im Alter von elf bis 14 Jahren. Dieser Sommerleseclub wurde 2007 von der VGH Stiftung und der Büchereizentrale Niedersachsen ins Leben gerufen. 2017 fand das Projekt erstmals in der Stadtbücherei Delmenhorst statt. In diesem Jahr nehmen 49 Bibliotheken aus Niedersachsen teil. Die übliche Benutzungsgebühr der Stadtbücherei brauchen Julius-Clubmitglieder übrigens nicht zu bezahlen. Julius steht übrigens für "Jugend liest und schreibt". Finanziert wird das Projekt im Oldenburger Land von der Kulturstiftung der Öffentlichen Versicherungen Oldenburg.