Delmenhorst/Stuhr. 83 Laster sind bei einer Kontrolle der Polizei auf der A1 und der A28 überprüft worden. Dabei kamen krasse Fälle zutage.

Das Erkennen von technischen Mängeln an Nutzfahrzeugen stand im Fokus einer Kontrolle der Polizeidirektion Oldenburg am Mittwoch, 22. Mai, auf den Autobahnen A1 und A28. In der siebenstündigen Kontrolle wurden 83 Nutzfahrzeuge kontrolliert, 18 Mal wurde die Weiterfahrt untersagt. An der Kontrollaktion waren insgesamt 24 Einsatzkräfte aus verschiedenen Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Oldenburg beteiligt.

Ungültige Kennzeichen

Dabei fielen der Polizei mehrere krasse Fälle auf: Gegen 9.30 Uhr war ein 37-jähriger Pole ohne gültige Kennzeichen mit seinem Lkw auf der A1 Richtung Osnabrück unterwegs. Er hatte das Fahrzeug kurz zuvor in Stuhr gekauft und wollte es nach Polen überführen. Am Lkw waren italienische Probekennzeichen angebracht, die bereits 2016 ihre Gültigkeit verloren hatten. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Da der Fahrzeugführer die 500 Euro Sicherheitsleistung nicht bezahlen wollte, wurde eine Durchsuchung des Fahrerhauses durch das Amtsgericht Oldenburg angeordnet. Dabei konnte der zu zahlende Betrag aufgefunden und beschlagnahmt werden.



Gestohlenes Fahrrad an Bord

Gegen 11.50 Uhr stellten die Beamten bei einem Richtung Osnabrück fahrenden polnischen Sattelzug fest, dass der 60-jährige Fahrer aus der Ukraine neben 24 Tonnen Faserplatten auch zwei Fahrräder geladen hatte. Eines der beiden Fahrräder war gestohlen worden. Der Fahrer sagte, er habe das Rad auf einem Flohmarkt in Göttingen gekauft. Gegen den 60-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei eingeleitet. Das Fahrrad wurde sichergestellt, um es an den Eigentümer auszuhändigen.

Zu schweres Fahrzeug

Um 12:25 Uhr wurde ein mit Schrott beladener Kleinlaster aus Bremen angehalten und kontrolliert, der auf der A28 Richtung Bremen unterwegs war. Die Ladung auf der offenen Ladefläche war gänzlich ungesichert. Der Führerschein des 30-jährigen Fahrers aus Bremen war nur zum Führen von Fahrzeugen bis zu einem Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen gültig. Der Kleinlaster hatte aber ein Gesamtgewicht von 4,7 Tonnen. Gegen den Fahrzeugführer wurde ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Auch der Fahrzeughalter wird sich strafrechtlich verantworten müssen, da er die Fahrt trotz nicht ausreichender Fahrerlaubnis angeordnet hatte.

Erhebliche Mängel an Bremsen und Achsen

Bei einem dänischen Sattelzug, der gegen 14 Uhr mit einer Ladung von 23,5 Tonnen Stahlmatten auf der A1 Richtung Bremen unterwegs nach Dänemark war, stellten die Beamten Mängel an der Achsbefestigung des Sattelanhängers fest. Die Beamten entschieden, das Fahrzeug einer nahegelegenen Prüfstation vorzuführen. Dort wurden neben der mangelhaften Achsbefestigung auch Bremsenmängel sowie eine ausgeschlagene Königszapfensicherung beanstandet. Die Gesamtheit der Mängel führte zu einer Untersagung der Weiterfahrt.