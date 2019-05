Delmenhorst/Stuhr/Ganderkesee. Die Bäckerei Garde ist insolvent. Das teilte das Unternehmen am Donnerstag, 23. Mai, mit. Der Betrieb werde fortgeführt.

Die Bäckerei Garde ist insolvent. Der Geschäftsbetrieb werde aber uneingeschränkt fortgeführt. Die Löhne und Gehälter der aktuell 474 Mitarbeiter sei für die nächsten Monate gesichert. Garde hat Filialen in Delmenhorst, Stuhr und Ganderkesee.

Sanierung in Eigenverantwortung

Die Gesellschaft der Bäckerei, die Achimer Stadtbäckerei GmbH & Co. KG, hat laut einer Pressemitteilung vom Donnerstag, 23. Mai, beim Amtsgericht Verden einen Antrag auf Eröffnung eines Verfahrens zur Sanierung in Eigenverwaltung gestellt. Das ist eine Art Insolvenzverfahren, die dem Unternehmen selbst noch verhältnismäßig viel Einfluss auf den Sanierungsprozess ermöglicht.

Stark rückläufige Umsätze seit Frühjahr 2018

„In den kommenden Wochen werden wir Gespräche mit allen wesentlichen Beteiligten aufnehmen und einen Plan zur Neuaufstellung des Unternehmens erarbeiten“, erläutert Karsten Jarick, Geschäftsführer der Achimer Stadtbäckerei. Hintergrund des Insolvenzantrags seien stark rückläufige Umsätze seit dem Frühjahr 2018 sowie "die nicht mehr ausreichend gewährleistete Zuführung von externen Mitteln, um alle geschäftlichen Verpflichtungen zu erfüllen und anstehende Investitionen zu realisieren."

Umsatz von 15 Millionen Euro

Die Achimer Stadtbäckerei erwirtschaftete in 2018 einen Umsatz in Höhe von 15 Millionen Euro. Die hergestellten Produkte werden nahezu ausschließlich in insgesamt 45 angemieteten Filialen verkauft. Die meisten von ihnen liegen im Bremer Raum, jeweils eine Filiale liegen aber auch in Delmenhorst, Stuhr und Ganderkesee.