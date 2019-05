Delmenhorst. Mit einer großen Menge Marihuana ist ein Mann in Delmenhorst erwischt worden. Gegen ihn gibt es nun einen Strafbefehl.

Bei einer gemeinsamen Kontrollaktion des Zolls und der Polizei ist ein Mann mit Drogen im Auto erwischt worden. Der Fall ereignete sich bereits am 4. Mai. Die Polizei berichtet erst jetzt darüber.

Diensthund schlägt an

Die Kontrolle des Wagens fand gegen 22 Uhr an dem Samstagabend statt. Polizei und Zoll stoppten den Wagen des 46-jährigen Delmenhorsters. Am Fahrzeug schlug ein Diensthund des Zolls auf Betäubungsmittel an. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Pkw stellten die Beamten etwa 500 g Marihuana versteckt im Fahrzeug fest. Gegen den 46-jährigen Delmenhorster wurde ein Strafverfahren eingeleitet.