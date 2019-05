Delmenhorst. In der Delmenhorster Innenstadt gibt es zum 70. Geburtstag des Grundgesetzes am Donnerstag, 23. Mai, besondere Aktionen.

Das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland wird am Donnerstag, 23. Mai, 70 Jahre alt. Das Gymnasium an der Willmsstraße hat sich dazu einiges einfallen lassen und erwartet in Person von Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil zum runden Geburtstag einen prominenten politischen Vertreter.

Weil diskutiert am Willms-Gymnasium

Er wird die Schule am Mittwoch zunächst ab 11 Uhr besuchen, um dort mit Jugendlichen zu diskutieren. Danach wird Weil von 12 bis 13.15 Uhr Aktionen in der Innenstadt begleiten.

„Wir leben in der besten aller Verfassungen, dann darf man diese auch mal feiern nach 70 Jahren“, sagt Schulleiter Stefan Nolting. Das Gymnasium hat die Aktivitäten mit großem Aufwand vorbereitet, Sponsoren haben 10 000 Euro dafür bereitgestellt.

Lange Menschenkette geplant

Höhepunkt soll am Mittwoch zur Mittagszeit im Beisein von Weil eine Menschenkette aus 1100 Schülern und Lehrkräften sein, in die sich jedermann einreihen darf. Dazu ist ein Flashmob geplant, also ein plötzlicher Menschenauflauf mit ungewöhnlichen Aktivitäten.

Besondere Geschenke

Grundgesetzartikel werden durch die Stadt getragen, 1000 Bonbontüten, 4000 Donuts sowie 500 Grundgesetze verteilt und und 500 Luftballons auf die Reise geschickt. Darüber hinaus wird es im Rathaus viele Informationen geben.