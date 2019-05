Delmenhorst. Ab dem 24. Mai ist im Lichthof der Delmenhorster Volkshochschule (VHS) eine neue Ausstellung zu sehen. Der Künstler Bernhard Büsing aus Delmenhorst stellt dort bis zum 16. August unter dem Titel "Wandlungen" 43 seiner Bilder, die sich mit der griechischen Mythologie beschäftigen, aus.

Als Bernhard Büsing den Lichthof in der Delmenhorster Volkshochschule (VHS) sah, war ihm direkt klar: "Hier kann ich meine Bilder gut ausstellen." Ab dem 24. Mai ist es nun so weit: Unter dem Namen "Wandlungen" kann die Ausstellung von 43 Bildern des 80 Jahre alten Künstlers aus Delmenhorst in der VHS besichtigt werden.

Künstler Büsing interessiert sich für griechische Mythologie

Die im Ausstellungstitel angedeuteten Wandlungen vollziehen sich in den gezeigten Ölbildern, Holzschnitten und Grafiken auf mehreren Ebenen, wie der seit 1977 als Künstler tätige Büsing erklärt. So interpretiert er einerseits Wandlungsprozesse von Figuren aus der griechischen Mythologie und spielt zugleich mit verschiedenen künstlerischen Techniken, indem er etwa dasselbe Thema einmal mit Holzschnitt und einmal mit Radierung darstellt. "Mythologische Wandlungen und das Ausprobieren neuer Techniken ziehen sich schon seit vielen Jahren durch meine Werke", sagt Büsing.

Offene Führungen durch die Ausstellung

Die Ausstellung wird am Freitag, 24. Mai, um 18 Uhr im Lichthof der VHS eröffnet. Neben Geschäftsführer Martin Westphal wird auch Aneta Palenga vom Haus Coburg eine Rede halten. Bis zum 16. August kann die Ausstellung dann zu den Öffnungszeiten der VHS besichtigt werden. Außerdem bietet Büsing am Mittwoch, 12. Juni, und am Mittwoch, 3. Juli, jeweils von 17.30 bis 18.30 Uhr eine kostenlose Führung an, bei der er die mythischen Geschichten hinter den Bildern erklären wird. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.