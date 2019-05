Delmenhorst. 56.228 wahlberechtigte Delmenhorster sind am Sonntag, 26. Mai, aufgerufen, ihr Kreuz zu machen. Die Europawahl steht an. Was Sie zum Ablauf wissen müssen.

Jeder hat nur eine Stimme: 40 Parteien und Bündnisse stehen auf dem Wahlzettel, wenn am Sonntag, 26. Mai, 8 bis 18 Uhr, in der Stadt Delmenhorst 56.228 Wahlberechtigte an die Urne gerufen werden. Für die Europawahl ist die Stadt dabei in 51 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt, von denen 37 ebenerdig erreichbar sind.

Wahlberechtigt ist jeder Bürger der Europäischen Union, der am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat, sich seit mindestens drei Monaten ständig in Deutschland oder in einem EU-Mitgliedsstaat aufhält und in ein Wählerverzeichnis eingetragen ist. Da liegt schon ein Hinweis auf die zu erwartende Wahlbeteiligung versteckt: Nur 72 der 4110 wahlberechtigten Unionsbürger ohne deutschen Pass, die aktuell in Delmenhorst leben, haben sich in das Wählerverzeichnis für die Europawahl eintragen lassen.

Briefwahlbüro eingerichtet

Für die Europawahl ist im Multifunktionsraum des City-Centers an der Langen Straße 1a (Eingang über die Marktstraße) ein Briefwahlbüro eingerichtet. Wer am Wahltag verhindert ist und sein Wahllokal persönlich nicht aufsuchen kann, hat die Möglichkeit, einen Wahlschein zu beantragen und von der Möglichkeit der Briefwahl Gebrauch machen. Der Antrag auf Ausstellung eines Wahlscheines ist auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung zu finden. Die Antragstellung kann schriftlich oder mündlich erfolgen, aber nicht telefonisch. Grundsätzlich besteht im Briefwahlbüro die Möglichkeit, die Briefwahlunterlagen mitzunehmen oder direkt vor Ort die Stimmen abzugeben. Das Briefwahlbüro hat am Donnerstag von 8 bis 12 sowie von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Am Freitag öffnen sich die Türen noch einmal von 8 bis 18 Uhr.

Ausreichend Wahlhelfer

Für den kommenden Sonntag stehen der Stadt „Wahlhelfer in ausreichender Zahl“ zur Verfügung, teilt Stadtsprecher Timo Frers mit. Ein Aufruf, wie er in anderen Kommunen gestartet wurde, sei daher nicht erforderlich gewesen.

Zur Erinnerung: Bei der letzten Europawahl am 25. Mai 2014 war die SPD erstmals seit 1999 wieder stärkste Kraft geworden. Die Wahlbeteiligung lag bei 44,6 Prozent – und damit deutlich höher als bei der Europawahl 2009 (34,5 Prozent). Allerdings muss dabei berücksichtigt werden, dass die Europawahl 2014 mit der Wahl des Oberbürgermeisters zusammenfiel. Die Doppelwahl hat, das steht zu vermuten, mehr Wähler zur Stimmabgabe bewogen.

Zur Sache Die App zur Wahl Die Stadt Delmenhorst präsentiert ihre Wahlergebnisse auch über die App „Votemanager“. Ergebnisse können damit aktuell und bequem auf dem Smartphone oder über eine browserbasierte Darstellung verfolgt werden. Die App ist kostenlos unter anderem für Android und iOS erhältlich.