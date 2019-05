Ein Fehlalarm in der Parfümerie Schuback sorgte in der Delmenhorster Fußgängerzone für Aufruhr. Foto: Christopher Bredow

Delmenhorst. Mehrere Polizei- und Feuerwehrwagen sorgten am Dienstagmittag für Aufruhr in der Delmenhorster Fußgängerzone. Die Beamten konnten bei ihrem Einsatz in der Parfümerie Schuback aber schnell Entwarnung geben.