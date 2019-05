Delmenhorst. Wie kann die Europäische Union (EU) sozial gerechter werden? Und wie lassen sich rechte und nationalistische Tendenzen im Zaum halten? Das sind die Grundfragen, die der DGB-Stadtverband bei einem Diskussionsabend am 23. Mai anlässlich der Europa-Wahl drei Tage später erörtern will.

Um den Wählern einen Überblick zum europäischen Sozialprofil zu liefern, hat der DGB hiesige Vertreter der CDU, SPD, Grünen, FDP und der Linken eingeladen, die sich für ihre Partei erklären sollen. Jede Partei soll in fünf Minuten ein Statement abgeben, anschließend wird offen diskutiert.

„Soziale Mindeststandards werden nicht beachtet“

(Weiterlesen: Maikundgebung setzt Zeichen für Europa)

Und dass sich am „Kurs der EU“ etwas ändern muss, daran lassen Klaus Pohl von der Arbeitsgruppe Globalisierung des DGB und seine Mitstreiter Herbert Koch und Lutz Gundel keinen Zweifel. „Die soziale Balance in der EU stimmt nicht. Das Europäische Parlament und der Europarat beachten die Europäische Sozialcharta nicht “, meint Koch. Darin würden Mindeststandards zum Beispiel für Arbeitsbedingungen, die berufliche Bildung, die Gleichberechtigung von Mann und Frau oder die soziale Sicherheit festgesetzt. Sein Beispiel für ein Nicht-Beachten ist der Umgang mit Griechenland während der Staatsschuldenkrise des Landes. Im Rahmen eines verordneten Sparkurses wurden „Renten gekürzt, die Sozialversicherung außer Kraft gesetzt“, sagt Koch. Doch selbst wenn Rat oder Parlament der EU dagegen hätten angehen wollen: „Der Einfluss liegt noch immer bei den Nationalstaaten“, sagt Pohl.

Stärkere Machtverteilung gefordert

Und darum nach Ansicht des DGB bei großen Staaten wie Deutschland. Der ungleiche Nationalwettbewerb auf dem Arbeitsmarkt, Stichwort deutscher Niedriglohnsektor, die industrielle Landwirtschaft und letzten Endes der riesige Exportüberschuss begünstige Deutschland ohne Maßen – zum Nachteil anderer Staaten. Pohl, Koch und Gundel bemängeln eine unsolidarische Machtverteilung in der EU – ihrer Ansicht müsste eine stärkere Verteilung her, machtpolitisch wie finanziell.

Bisher hat Die Linke für den Abend zugesagt. Die Antworten der restlichen Parteien stehen noch aus.

Der Abend findet statt am Donnerstag, 23. Mai, 19 Uhr, in der Awo-Begegnungsstätte an der Cramerstraße 193.