Delmenhorst. Das Festival „Wako rockt“ findet dieses Jahr am 26. Mai statt. Bei der fünften Runde des Rockfestivals ist die AC/DC Coverband Hells Balls zu Gast, die auch auf dem Stadtfest auftritt.

Zum fünften „Wako rockt“ Festival lädt das Autohaus Wako, wie bei den ersten Veranstaltungen, wieder im angestammten Monat Mai in die Seestraße 1 ein. Im vergangenen Jahr organisierte das Autohaus das Festival im September, wo die Besucherzahlen niedriger waren als in den Vorjahren. „Wako 5.0“ startet am 26. Mai um 11 Uhr und bietet bis 16 Uhr Einiges an Programm.

Hells Balls wieder mit dabei

Mit dabei ist wieder die AC/DC Coverband Hells Balls, die auch beim diesjährigen Delmenhorster Stadtfest auftreten wird. Die Band deckt die gesamte Liederpalette der legendären australischen Rockband ab. Seit 20 Jahren stehen sie als AC/DC Tributband auf den Bühnen Europas. „Da unsere Vorbilder von AC/DC aber nun mal nicht an jedem Ort dieser Welt gleichzeitig sein können, betrachten wir es als unsere Aufgabe, Angus und Co. dabei behilflich zu sein, die ganze Welt mit ihrem Rock zu überziehen“, sagen die Hells Balls Mitglieder.

Unstraight und Stumpf! als Vorbands

Unstraight ist auch zum wiederholten Male bei „Wako rockt“ dabei. Die Stuhrer Band ist seit über zwei Jahrzehnten zusammen unterwegs. Ihre Musikrichtung geht von Rock, Hard Rock und Glam Rock über leicht angehauchten Southern Rock. Dabei spielen sie nicht nur Coversongs, sondern auch ihre eigenen Lieder. Diesen verleiht der Leadgitarrist Frank durch seine Soloeinlagen eine persönliche Note.

Stumpf! ist eine Band, die sich auf deutschsprachigen Rock mit selbstgeschriebenen Liedern konzentriert. Die Delmenhorster beschreiben ihre Musik als rockig bis melodisch.

Vielfältiges Programm

Neben der Musik gibt es noch mehr Unterhaltungsprogramm. Mutige können sich vor Ort tätowieren lassen. Auch die kleinen Rocker kommen nicht zu kurz. Für sie wird Kinderschminken und eine Hüpfburg angeboten. Um Hunger und Durst zu stillen, gibt es Pommes, Bratwurst oder Chicken Nuggets. Zudem werden Bier vom Fass, Prosecco und Softdrinks, sowie Kaffee angeboten. Der Eintritt ist wie immer kostenlos.